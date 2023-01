«Île de l’amour»: Olivier Dion ne fait pas l’unanimité

Fraîchement nommé à titre d’animateur de la nouvelle mouture de l’Île de l’amour qui sera diffusée en avril prochain, le chanteur Olivier Dion ne fait pas l’unanimité.

Il y a quelques jours, HollywoodPQ demandait à ses lecteurs de ce qu’ils pensaient de la venue de l’ancien participant de Star Académie 2012 dans la téléréalité de TVA. 61% des répondants ont indiqué qu’ils auraient souhaité voir une autre personne occuper ce poste.

L’annonce de la nomination d’Olivier Dion la semaine dernière avait cependant enthousiasmé plusieurs célébrités québécoises qui s’étaient réjouies pour le Sherbrookois.

Le principal intéressé était lui aussi très heureux de la nouvelle.

Je suis très fier de vous annoncer que je suis le nouvel animateur de @liledelamourtva! Rendez-vous ce printemps à Las Terrenas en République Dominicaine avec les plus beaux et plus belles célibataires du Québec.

Olivier Dion sur Instagram