Voici les 20 joueur.euse.s de «Survivor Québec»

Noovo vient de dévoiler les 20 aventurier.ère.s qui participeront à la toute première édition de Survivor Québec, présentée sur ses ondes dès le printemps.

Dix hommes et dix femmes qui viennent de partout au Québec (et même, dans un cas, du Nouveau-Brunswick), vont s’affronter durant plus de 40 jours sur l’île El Nido, aux Philippines, avec l’espoir de mettre la main sur le grand prix de 100 000$.

Ils et elles ont entre 21 et 52 ans et pratiquent des métiers qui vont de professeure de karaté à fonctionnaire, en passant par designer de camions blindés ou même adjointe en politique à l’Assemblée nationale. Des horizons variés, quoi!

Pour être la personne qui «survivra» aux intempéries, à la faim et aux épreuves pendant 44 jours, les candidat.e.s devront faire preuve de stratégie et avoir une grande force mentale.

Christophe, 40 ans, un col bleu de Boisbriand. Photo: Bell Média

Denis, 33 ans, un entraîneur privé de Varennes. Photo: Bell Média

Isabelle, 52 ans, une entrepreneuse en services financiers de Terrebonne. Photo: Bell Média

Jean-Junior, 41 ans, un opérateur dans une aluminerie de Victoriaville. Photo: Bell Média

Joël, 29 ans, un éducateur spécialisé de Saint-Jean-sur-Richelieu. Photo: Bell Média

Johannie, 38 ans, une directrice d’un centre de soins en santé mentale de Caraquet. Photo: Bell Média

Justine, 25 ans, une fonctionnaire de Gatineau. Photo: Bell Média

Karine, 37 ans, une professeure de karaté de Chelsea. Photo: Bell Média

Kimberly, 25 ans, une podiatre de Mascouche. Photo: Bell Média

Marcus «Sango», 28 ans, un monteur vidéo de St-Hubert. Photo: Bell Média

Marika, 23 ans, une joueuse professionnelle de soccer de Trois-Rivières. Photo: Bell Média

Martin, 52 ans, un designer de camions blindés de St-Jean-sur-Richelieu. Photo: Bell Média

Martine, 47 ans, une adjointe politique de Lorraine. Photo: Bell Média

Maryse, 27 ans, une enseignante en éducation physique de Montréal. Photo: Bell Média

Nicolas, 24 ans, un agent en communications et marketing de Gatineau. Photo: Bell Média

Pierre-Alexandre, 43 ans, un éducateur à la petite enfance de Drummondville. Photo: Bell Média

Sandrine, 24 ans, une copropriétaire d’un club de cheerleading de Trois-Rivières. Photo: Bell Média

Simon, 21 ans, un mécanicien de Québec. Photo: Bell Média

Sylvain, 41 ans, un planificateur en boulangerie de Gatineau. Photo: Bell Média

Vicky, 42 ans, une fonctionnaire de Gatineau. Photo: Bell Média

C’est Patrice Bélanger qui animera Survivor Québec. En septembre dernier, il avait annoncé quitter Sucré salé après huit saisons à sa barre. Jeudi, TVA, qui diffuse l’émission estivale, annonçait que Mélanie Maynard en reprendra l’animation.

La franchise Survivor, créée en Suède à la fin des années 90, a été adaptée dans une cinquantaines de pays et de territoires. La version américaine compte à elle seule 43 saisons… et ça continue!