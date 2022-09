L’une des téléréalités les plus regardées dans le monde, Survivor, débarque au Québec au printemps prochain. L’animateur Patrice Bélanger – qui quitte l’émission Sucré salé après huit saisons – accompagnera les participant.e.s qui tenteront de survivre sur une île déserte des Philippines.

Complètement isolé.e.s de la civilisation et loin de tout confort, les 20 candidat.e.s de Survivor Québec devront tester leur endurance et leur forme physique dans une série d’épreuves extrêmes pendant plus de 40 jours. En plus de survivre aux intempéries et de combattre la faim, ils et elles devront user de stratégie pour éviter les éliminations et tenter de devenir le ou la dernier.ère survivant.e afin de remporter un grand prix de 100 000 $.

Patrice Bélanger est lui-même un adepte de Survivor. «C’est un rendez-vous incontournable pour ma famille et moi-même, qui nous rive systématiquement devant nos écrans depuis des années, a-t-il affirmé. C’est donc littéralement un rêve qui se réalise de pouvoir animer l’adaptation québécoise de ce grand succès international.»

Dans la publicité dévoilée ce matin, on peut apercevoir des paysages paradisiaques, mais aussi des serpents et des têtes de mort, laissant présager la difficulté de l’aventure. «Cette expérience plus grande que nature va marquer la vie de ses participants à tout jamais», assure Patrice Bélanger dans le court extrait.

Produite par les Productions J en collaboration avec Bell Média, Survivor est distribuée par Banijay dans plus de 50 régions.

En tant qu’amateur incontesté de la téléréalité, l’humoriste Jean-Thomas Jobin sera également présent aux tournages de Survivor Québec pour appuyer l’équipe de production. Les téléspectateur.trice.s pourront même le retrouver en ondes lors d’une émission hebdomadaire alors qu’il commentera, avec ses invités en studio, les moments forts des épisodes de la semaine.

L’équipe de Survivor Québec est actuellement à la recherche des premières personnes à s’envoler vers les Philippines pour tenter l’expérience unique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au survivorquebec.noovo.ca.