Mais que font les productions de télé-réalité amoureuses, comme L’île de l’amour et Occupation Double, avec les bandes images des participant.e.s ayant des rapports intimes? Mystère et boule de gomme. Questionnée par Métro, aucune des boîtes produisant ces télé-réalités ultra populaires au Québec n’a voulu partager l’information au public.

Ce n’est pas un secret pour personne: il arrive que des candidat.e.s de télé-réalité fassent l’amour sous la lentille des caméras, qui tournent 24 heures sur 24.

Parfois, des images assez intimes sont même montées, puis partagées aux téléspectateur.trice.s lors d’épisodes diffusés. D’autres sont écartées par pudeur ou par respect pour les candidat.e.s. Que se passent-ils avec ces bandes vidéos enregistrées par la suite? On les classe top secret? On les détruit? Après combien de temps? Impossible de le savoir pour ce qui est de L’île de l’amour et d’Occupation Double (OD).

Big Brother Célébrités, un cas unique

Seule la production de Big Brother Célébrités (BBC) a bien voulu accorder une entrevue à Métro pour expliquer la procédure entourant les images plus compromettantes.

Évidemment, le cas de BBC est différent de celui des télé-réalités amoureuses puisqu’il s’agit avant tout d’un jeu télévisé.

Même si, dans la première saison, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont développé une idylle sous le regard du Québec, leurs rapprochements intimes n’ont simplement pas été enregistrés, assure l’idéatrice de l’émission, Nathalie Brigitte Bustos, qui travaille pour le Groupe Entourage.

En effet, c’est que, dans la maison de Big Brother, les caméras sont allumées en tout temps, mais n’enregistreraient que les discussions stratégiques en lien avec le jeu.

«Les joueurs savent que s’ils ne veulent pas être vus en sous-vêtements, il ne faut pas parler stratégie à ce moment-là parce que là c’est sûr qu’on n’aura pas le choix de le montrer», explique Nathalie Brigitte Durtos.

Or, c’est arrivé qu’un joueur parle du jeu alors qu’il était peu habillé. «Il y avait un épisode cette année où Sébastien Plante parlait avec Karl Walcott, qui ne portait qu’un boxer. Les deux parlaient stratégie et, à un moment donné, Sébastien lui a dit de s’habiller. Ça arrive, mais ils sont quand même conscients de ça», raconte l’idéatrice.

Et à la fin de saison, la production détruit les images qui n’ont pas été montées et diffusées. «Tout ce qui est gardé à cette saison, c’est seulement ce qui a été diffusé. Ce qui n’a pas été utilisé en montage, c’est éliminé. On n’a plus ces images-là parce que ça prend énormément de place dans les serveurs», indique Mme Bustos.

On retrouve donc dans les archives du Groupe Entourage seulement les épisodes de BBC diffusés sur Noovo et VRAK.

Un protocole confidentiel

Est-ce que les candidats des télé-réalités amoureuses, comme L’île de l’amour et OD, sont filmé.e.s par des caméras qui enregistrent en tout temps? Une chose est claire: il y a des images plus intimes qui sont enregistrées et parfois diffusées.

Est-ce que ces bandes vidéos continuent d’exister après la fin d’une saison? Ou sont-elles plutôt détruites? Ou encore classées top secret dans des archives?

Impossible de le savoir puisque les deux productions ont décliné nos entrevues.

«Pour protéger les candidats, un protocole spécifique est en vigueur concernant les moments d’intimité, qui sont traités avec le plus grand soin et respect», nous a répondu simplement la cheffe des communications et relations publiques à Bell Média, Sarah Veilleux-Poulin.

Malheureusement, elle stipule que ce protocole est «propre» à la production, mais refuse d’élaborer sur la raison derrière ce choix.

Selon une source de Métro ayant travaillé de près avec la production d’OD, les employé.e.s sont tenu.e.s au secret en raison d’ententes de confidentialité très strictes.