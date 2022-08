«OD Martinique»: les filles choisiront les gars à l’aveugle

La téléréalité amoureuse la plus populaire au Québec, Occupation double, débutera le 18 septembre prochain avec un tapis rouge à l’aveugle. Ce seront 8 filles qui décideront du sort de 10 gars, sans les voir. Ouuuh!

L’identité des 18 candidat.e.s d’OD Martinique (voir plus bas) ainsi que leurs portraits ont été dévoilés mercredi midi au Casino de Montréal et en direct sur la page Facebook de l’émission.

Quelques ancien.ne.s de la précédente saison, dont Ines, Stevens, Robin, Clodelle et Alexandra, étaient présent.e.s pour l’occasion.

Cette année, les filles auront le privilège de sélectionner les candidats qui pourront entrer dans la villa en Martinique, mais elles devront toutefois faire leur choix à l’aveugle. Cela devrait amener quelques surprises à cette nouvelle saison, toujours animée par Jay du Temple!

Un seul chanceux parmi les 10 candidats masculins obtiendra directement sa place grâce au public, qui peut voter en ligne dès maintenant sur le site occupationdouble.noovo.ca.

Aïssa

Claudia

Clémence

Dave

Dominique

Félix

Florence

Isaack

Jimy

Jonathan

Koralie-Maya

Marc-Olivier

Méganne

Virginie

Michael

Olivier

Philippe

Walide

Si le site à potins QC Scoop avait tenté de divulguer l’identité de quatre influenceur.euse.s présumément participant.e.s de la téléréalité, la plupart des prédictions se sont révélées fausses. Seule la mannequin Florence Belzile sera de la partie. Elle est aussi l’ex-copine de Karl Sabourin, ancien candidat d’OD Afrique du Sud. Il y a également un mannequin parmi les garçons d’OD Martinique: il s’agit d’Isaack, 24 ans, qui compte déjà plus de 22 000 abonné.e.s sur son compte Instagram.

Virginie, 27 ans, est aussi déjà populaire sur les réseaux, avec ses quelque 18 000 abonné.e.s.

Cette année, le couple gagnant remportera notamment un condo de trois chambres à Sainte-Agathe-des-Monts, d’une valeur de 420 000 $, et deux Kia Sportage 2023 pour deux ans, d’une valeur de 64 000 $.

Un rendez-vous de plus pour les fans

Une nouveauté cette année: il y aura un rendez-vous télévisuel de plus avec Les vendredis OD, un talk-show en studio animé par Félix-Antoine Tremblay et diffusé (vous l’aurez deviné) tous les vendredis à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca dès le 23 septembre. Pendant 30 minutes, Félix-Antoine et ses collaborateurs auront la chance de commenter et d’analyser les événements marquants de la dernière semaine d’OD.

L’émission hebdomadaire Les vendredis OD s’ajoute à OD Extra, sur Noovo, et à OD Weekend, sur VRAK, qui sont de retour cette année avec les traditionnelles quotidiennes et soirées d’élimination.

OD Martinique débutera dès le 11 septembre prochain avec L’ultime audition, qui présentera le meilleur et le pire des auditions. Puis, les préparatifs de la téléréalité seront présentés dans les quotidiennes de cette semaine-là.