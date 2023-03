Luc Ferrandez: un documentaire et quatre balados

Pour accompagner la sortie du documentaire Lettre d’amour à la ville, qui met à l’honneur Montréal, Québec et New York, le 29 mars, sur Télé-Québec, quatre balados d’une vingtaine de minutes exploreront la vie dans les villes de Lac-Mégantic, Gatineau, Rimouski et Chicoutimi.

Pour produire ces balados, l’ex-maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal Luc Ferrandez s’est rendu dans les quatre localités pour y rencontrer les citoyens qui font briller la vie hors des grandes villes et des banlieues.

Au-delà des attractions touristiques, du grand air, des paysages magnifiques, de la proximité du travail et de l’exode urbain dû à la hausse du coût de la vie, les épisodes jettent un regard sur «les initiatives de chaque ville qui méritent d’être soulignées, pour les bonnes ou les mauvaises raisons».

«J’aimerais ça que les gens qui partent de Montréal pour aller vivre à Rimouski le fassent parce qu’ils aiment cette ville, parce qu’ils veulent le développement de Rimouski! Pas parce qu’ils veulent voir le fleuve…», partage l’ancien élu montréalais.