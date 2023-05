Une nouvelle série sur les victimes d’erreur judiciaire par le duo Lorain et Durand-Brault

Le tandem Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault au flair aiguisé produit Projet Innocence, une nouvelle série de fiction mettant en scène des avocat.e.s défendant des victimes d’erreurs judiciaires. La série de 10 épisodes d’une heure, dans laquelle la comédienne tient également un rôle, débarquera sur les ondes de Noovo à l’hiver 2024.

L’on y suivra une étudiante en droit, Stella, qui, dans le cadre d’un cours universitaire donné par un célèbre criminaliste, tentera de prouver l’innocence d’un criminel reconnu responsable d’un meurtre dont il se dit accusé injustement. Or, l’avocate en devenir se frottera à l’adage de son professeur dirigeant le projet Innocence voulant que « pour innocenter un accusé, il faut savoir se salir les mains… »

« Les “projets Innocence” sont des cliniques juridiques implantées à travers le monde dont le but est de faire libérer des prisonniers qui se disent injustement condamnés. Campées dans des facultés de droit, ces cliniques sont menées par des étudiantes et étudiants sous la supervision d’avocates et avocats spécialisés qui travaillent avec eux pour défendre des causes où tous les recours juridiques ont été épuisés », indique Sophie Lorain par communiqué.

« Nous sommes heureux de proposer cette nouvelle dramatique sur cette branche du droit criminel ainsi que sur le travail de ces juristes et futurs juristes qui tiennent ces causes à bout de bras », ajoute-t-elle.

C’est Nadine Bismuth (Un lien familial) qui signe Projet Innocence, tandis que la réalisation est confiée à Catherine Therrien (Virage, Une révision).

Cette nouvelle collaboration entre Bell Média et le renommé duo à la tête d’ALSO Productions succède ainsi à sa marquante Désobéir : le choix de Chantale Daigle, disponible sur Crave depuis mars dernier. La série relate l’âpre combat que la jeune femme de 21 ans a mené jusqu’en Cour suprême du Canada dans les années 1980 afin de défendre son droit à l’avortement contre son ex-conjoint.

« Après le succès retentissant de Désobéir : le choix de Chantale Daigle, une grande série qui a su faire œuvre utile même à l’extérieur de nos frontières, nous avons très hâte de présenter Projet Innocence, une série tout aussi intelligente, captivante qui saura certainement toucher le public de Noovo », déclare la vice-présidente au développement de contenu, à la programmation et à l’information chez Bell Média, Suzane Landry.