Sonia Cordeau signe une série de satire

La nouvelle série signée Sonia Cordeau, Inspirez expirez, destinée à Crave pour l’automne, risque de nous faire nous bidonner entre deux frousses. La comédienne à l’inimitable talent comique a imaginé cette satire sociale en complicité avec son ex-compère des Appendices Jean-François Chagnon, qui réalise aussi la série, ainsi que l’humoriste Katherine Levac, qui y tient un rôle.

Cette série de 10 épisodes de 30 minutes, dont le tournage vient de s’amorcer, oscille entre comédie dramatique et suspense, apprend-on par communiqué.

L’histoire est campée dans une retraite de yoga (imposée) réunissant deux jeunes trentenaires qui ne s’aiment pas la face, incarnées par Sonia Cordeau et Virginie Fortin. Un duo qui, l’on s’en doute, fera des flammèches!

Sophie et Vicky, qui évoluent au sein du même groupe d’amies sans pour autant s’apprécier, reçoivent pour leur anniversaire — et voilà tout ce qu’elles ont en commun, leur date de naissance! — de la part de leurs copines une retraite de yoga en forêt. C’est dire que ce ressourcement obligé en pleine nature ne sera pas de tout repos pantoute pour les fêtées coincées dans la même cabine à se taper sur les nerfs.

Et l’aspect suspense dans ce récit d’inimitié? C’est qu’une participante sera retrouvée sans vie dans le bois. Et impossible de quitter les lieux durant l’enquête policière… que Sophie et Vicky jugent bidon. Elles s’uniront afin de mettre la main sur la personne ayant perpétré le meurtre. Dans ce contexte macabre, parviendront-elles à s’endurer?

Par cette alliance, aussi contrainte soit-elle, Inspirez expirez constitue néanmoins une histoire d’amitié… et d’authenticité, estime la scénariste par communiqué. « Faire une retraite de yoga implique en théorie de se connecter à notre authenticité. Mais les personnages n’assument pas leurs choix de vie, ils ont peur de déplaire, ce qui va alimenter leurs problèmes, indique Sonia Cordeau. La série est aussi une histoire de sororité et d’amitié, parce qu’on est plus fortes quand on est toutes ensemble et qu’on rame dans la même direction. »

La distribution de la nouvelle série Inspirez expirez, une idée originale de Sonia Cordeau en complicité avec Jean-François Chagnon et Katherine Levac, qui sera présentée sur Crave l’automne prochain.

Le tandem féminin principal sera entouré de comédien.ne.s ayant déjà démontré leur aptitude à jouer à la lisière du comique et du drame, dont Édith Cochrane, Steve Laplante, Isabelle Vincent, Marc Labrèche, Alice Pascual, Jean-François Provençal (un autre ex-Appendices) et Pierre Brassard. Notons également la présence de Linda Malo, qui poursuit son retour à l’écran après Les Perles.