Leonard Cohen et Marianne s’aimeront dans une nouvelle série

L’histoire d’amour légendaire entre Leonard Cohen et Marianne Ihlen, l’une de ses plus grandes muses, prendra vie dans une nouvelle série originale de Crave, So Long, Marianne, dont la date de diffusion n’a pas encore été annoncée.

S’échelonnant sur huit épisodes, la série met en lumière les événements ayant inspiré la mythique chanson du poète montréalais tirée de son premier album, Songs of Leonard Cohen, paru en 1967.

Le public sera transporté dans les décors idylliques d’Hydra, célèbre île grecque où moult artistes bohèmes avides de liberté, de création et de drogues ont migré dans les années 1960 (comme on a récemment pu le voir dans la série Daisy Jones and The Six, sur Prime Video). C’est là que sont tombé.e.s amoureux.euse et ont vécu de nombreuses années Marianne et Leonard, alors auteur et poète relativement méconnu qui allait devenir le chanteur iconique qu’il est.

Leur relation amoureuse, aussi profonde que houleuse — le couple a passé de très longues périodes sans se voir alors que Cohen se révélait à lui-même comme chanteur —, se transporte également à Oslo, en Norvège, d’où vient Marianne, ainsi que de ce côté-ci de l’Atlantique, à New York et bien sûr (permettons-nous un brin de chauvinisme) à Montréal.

Outre la chanson d’adieu So Long, Marianne sont nées de cette passionnante histoire, relatée dans le documentaire Marianne & Leonard: Words of Love, d’autres pièces mémorables du répertoire de Leonard Cohen telles que Bird on a Wire ou Hey, That’s No Way to Say Goodbye.

«Alors que Crave continue d’accroître son offre de contenu original, nous sommes ravis d’annoncer cette coproduction unique entre le Canada, la Norvège et la Grèce pour offrir l’histoire d’amour légendaire de cet artiste montréalais qui mettra d’ailleurs en scène des comédiens québécois qui seront annoncés sous peu ainsi que des artisans québécois tels que Ronald Plante et Véronique Barbe», souligne dans un communiqué la vice-présidente, développement de contenu, programmation et information, chez Bell Média, Suzane Landry.

C’est l’acteur et compositeur américain Alex Wolff (Pig, Hereditary) qui incarne le poète en voie de devenir l’un des plus éminents auteurs-compositeurs-interprètes de l’histoire de la musique. L’actrice norvégienne Thea Sofie Loch Næss (Polaroid, The Last Kingdom) prête quant à elle ses traits à Marianne Ihlen. Deux êtres qui ne se sont jamais oubliés, même après leur rupture, cultivant une relation épistolaire amicale jusqu’à la mort de Marianne, en 2016, quelques mois avant que ne s’éteigne à son tour l’auteur d’Hallelujah.

Les comédien.ne.s Anna Torv (The Last of Us, The Newsreader) et Noah Taylor (Game of Thrones, Peaky Blinders) interpréteront des écrivain.e.s gravitant autour de Marianne et Leonard à Hydra.

Le tournage de la série, réalisée par Øystein Karlsen (Exit, Lillyhammer), s’est amorcé en mars dernier.

