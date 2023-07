Nicolas Cage viendra à Montréal

Le festival international de films Fantasia récompensera l’acteur américain Nicolas Cage, qui s’est illustré dans À tombeau ouvert et qui a reçu un Oscar pour Leaving Las Vegas. Il recevra le Prix de carrière honorifique en personne. La date de son passage dans la métropole reste toutefois à déterminer.

Pour l’occasion, le festival Fantasia diffusera le film tout juste sorti Sympathy for the Devil dont la tête d’affiche est nul autre que Nicolas Cage. Fantasia se spécialise en films fantastiques, d’action, d’horreur, de science-fiction et de genres difficilement classables.

Une avant-première québécoise pour clôturer le festival

Fantasia aura lieu du 20 juillet au 9 août et présentera, en avant-première mondiale pour sa clôture, le film We are Zombies du collectif de cinéastes québécois RKSS. Le long-métrage est inspiré de la bande dessinée Les Zombies qui ont mangé le monde de Jerry Frissen et se déroule dans un monde où des humains doivent cohabiter avec des zombies inoffensifs.

Un autre film québécois devrait faire parler au festival alors qu’il sera en lice pour le prix Cheval noir: Les chambres rouges. Réalisé par Pascal Plante, le film est un thriller psychologique dans lequel deux jeunes femmes suivent avec obsession le procès d’un tueur en série. Ce film-ci sera présenté pour l’ouverture du festival.

Parmi les autres films en compétition pour le prix Cheval noir, on compte des longs-métrages sud-coréens, britanniques, japonais, américains, ukrainiens, taiwanais et français. Ils seront diffusés tout au long du festival, et les billets seront en vente à partir du 15 juillet.