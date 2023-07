Festival Fantasia: Nicolas Cage ne viendra finalement pas à Montréal

En raison de la grève annoncée par le syndicat des acteurs d’Hollywood, la SAG-AFTRA, Nicolas Cage ne se rendra pas finalement pas à Montréal pour le festival international de films Fantasia, comme initialement prévu.

La vedette était attendue afin de se voir remettre le Prix de carrière honorifique en personne. Une projection de son plus récent film, Sympathy for the Devil, est également au programme.

Nous avons le regret d'annoncer qu'en raison de la grève de la SAG-AFTRA, Nicolas Cage ne pourra pas se présenter au festival. Notre site web sera mis à jour à mesure que nous recevrons des nouvelles d'autres invités. Nous soutenons les acteurs et la WGA.https://t.co/q2ZYDUfy3B — Fantasia International Film Festival (@FantasiaFest) July 15, 2023

«Nous avons le regret d’annoncer qu’en raison de la grève de la SAG-AFTRA, Nicolas Cage ne pourra pas se présenter au festival. Notre site web sera mis à jour à mesure que nous recevrons des nouvelles d’autres invités», a laissé savoir le festival, par l’entremise d’un gazouillis.

Fantasia avait, en début de mois, souligné les accomplissements de l’acteur californien. «Après plus de 40 ans de carrière au cinéma, Nicolas Cage s’est distingué en offrant des performances et des personnages inoubliables que ce soit dans des drames tels que Leaving Las Vegas, des comédies comme Vampire’s Kiss, des films d’action tels que Face/Off ou encore des thrillers comme Mandy», avait déclaré le festival, par voie de communiqué.

Le festival Fantasia aura lieu du 20 juillet au 9 août et présentera, en avant-première mondiale pour sa clôture, le film We are Zombies du collectif de cinéastes québécois RKSS.