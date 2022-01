Les camionneurs pollueurs à Ottawa

LETTRE OUVERTE – Le maire d’Ottawa, Jim Watson, aurait pu interdire l’accès à sa ville aux centaines de chauffeurs de camions samedi. Comment, me demanderez-vous ? En invoquant les règlements sur la protection de l’air.

C’est que les manifestants en poids lourds sont en train de polluer l’atmosphère de la ville, au sens propre, avec leurs engins qui carburent au diesel, plus nocif que l’essence ordinaire. Et comme ils sont là pour rester, ce n’est que le début d’un smog qui va s’étendre. Si les personnes vulnérables (les asthmatiques, par exemple) se retrouvent dans les hôpitaux à cause de la pollution, alors que ceux-ci sont déjà débordés du fait de la COVID-19, l’Ontario sera bien avancé.

Les camionneurs sont particulièrement à plaindre, eux qui se tiennent toujours à proximité et qui dorment souvent même dans leur gagne-pain (si l’habitacle est chauffé par ce froid sibérien, le moteur doit tourner). Le meilleur conseil qu’on peut leur donner est de porter un masque pour se protéger des particules fines (manque de pot, ils sont contre le port du masque). J’espère au moins que Mad Max se tiendra à leur côté, par solidarité.

Si M. Watson avait obligé les camionneurs à laisser leur outil de travail hors de la ville, il en aurait profité pour leur lancer le message suivant: «Vous voulez manifester ? Vous le pouvez, mais à pied, comme tout le monde, et en respectant les consignes sanitaires.»

Sylvio Le Blanc

[related_stories_column