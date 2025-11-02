Élections municipales: les résultats à surveiller à Montréal

C’est le jour du vote demain. Et, à Montréal, ça risque de brasser. Les sondages donnent une avance non négligeable à Ensemble Montréal, assez pour que le parti lorgne des arrondissements où ils n’ont pas mis les pieds depuis des années. Mais Projet Montréal est un parti fortement mobilisé qui peut toujours surprendre.

Voici les districts et les arrondissements qui, je pense, donneront lieu aux luttes les plus intéressantes.

Disclaimer: Je n’ai pas de formule hyper avancée pour appuyer mon analyse. Je ne suis pas Qc125.com. C’est juste ce que je pense.

Claude Pinard contre Robert Beaudry dans Saint-Jacques (Ville-Marie)

Pour ceux et celles qui aiment les histoires individuelles, les deux luttes les plus intéressantes à suivre seront celles menées par les deux plus grosses pointures que Mme Martinez Ferrada a réussi à recruter: Claude Pinard et Lorraine Pintal. Tous deux tentent de ravir un siège dans un quartier central, où les appuis à Projet Montréal sont à leurs plus forts.

Commençons par M. Pinard, ex-pdg de Centraide. Il se présente dans l’arrondissement Ville-Marie pour le district Saint-Jacques. Ce district comprend notamment le Village et le Quartier chinois. Il est entre les mains de Projet Montréal depuis 2013.

M. Pinard affronte Robert Beaudry, un des élus influents de Projet Montréal. M. Beaudry a occupé plusieurs postes importants au sein du comité exécutif au fil des ans, notamment le développement économique, les grands parcs et l’habitation.

Projet Montréal a remporté Saint-Jacques avec une avance confortable en 2021, mais en 2017 c’était beaucoup plus serré: 52% contre 45% pour Ensemble Montréal.

Bon ok… le candidat d’Ensemble Montréal était Richard Bergeron, le fondateur de Projet Montréal qui venait tout juste de passer du côté de Denis Coderre. Mais ignorons ce détail pour un instant. Quatre ans plus tôt, PM remportait le district pour la première fois avec moins de 1% d’avance sur le candidat de Coderre.

C’est aussi un coin de la ville où il n’y a pas tant d’enjeux sur lesquels les principaux partis peuvent se distinguer. Soraya Martinez Ferrada a voulu faire du tapage avec le projet de piétonnisation de la rue Sainte-Catherine dans le Village, mais le velcro ne pogne pas vraiment. La piétonnisation s’est faite avec l’appui de la SDC et des résidents. Il y a très peu de points à aller chercher en relançant le processus de consultation.

C’est sûr que le secteur voit davantage d’itinérance. Mais ce n’est pas nouveau et la Ville n’est pas à blâmer.

En somme: c’est un territoire favorable à PM, mais pas acquis. Ensemble Montréal peut faire un gain si les sympathisants de Luc Rabouin et son équipe décident de rester à la maison.

Lorraine Pintal contre un nouveau venu dans le Vieux-Rosemont

Passons donc à l’autre candidate vedette. Lorraine Pintal se présente dans le Vieux-Rosemont, représenté jusqu’à aujourd’hui par Dominique Ollivier. Mme Ollivier a décidé de ne pas se représenter après avoir été éclaboussée par une controverse sur sa gestion de l’Office de consultation publique de Montréal.

Est-ce une porte ouverte pour Mme Pintal? Ça reste à voir. L’arrondissement n’a pas été secoué par d’importantes controverses. L’état des rues laisse à désirer – un fait souligné par Mme Pintal lors de l’annonce de sa candidature – mais rien pour ébranler les colonnes du temple. Tout compte fait, Rosemont semble bien apprécier le travail de Projet Montréal.

L’opposant de Mme Pintal du côté de Projet Montréal, c’est Olivier Demers-Dubé.

M. Demers-Dubé est un relatif inconnu qui a passé sa carrière dans une entreprise d’économie sociale. Mais il part avec une longueur d’avance assez majeure: aux dernières élections, Projet Montréal avait remporté le district avec pas moins de 70% des voix.

La tâche sera ardue pour Mme Pintal. Je serais plutôt surpris si elle obtient un siège.

Battlefield CDN–NDG

À mon humble avis, l’arrondissement le plus intéressant à surveiller dimanche sera Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

D’abord, parce que l’arrondissement a toujours été hésitant dans sa valse avec Projet Montréal. Quand Michael Applebaum a quitté la politique dans la disgrâce, c’est plutôt vers Coalition Montréal que l’arrondissement s’est tourné. Ce parti a ensuite été absorbé par Ensemble Montréal.

Il est vrai que CDN-NDG s’est majoritairement tourné vers PM en 2017. Mais en 2021, la mairesse actuelle Gracia Kasoki Katahwa n’a remporté son poste que par 161 maigres votes. Idem dans le district Loyola, où la candidate de Projet Montréal n’a obtenu que 101 voix de plus qu’Ensemble Montréal.

Bref, c’est loin d’être un château-fort comme Rosemont ou le Plateau.

Et puis, la démographie va jouer un rôle lors du vote de dimanche.

Projet Montréal a toujours été plus populaire chez les francophones que chez les anglos ou les allophones, mais il a aussi toujours compté sur un bon fonds «NDP» – et oui, j’utilise l’acronyme anglais par exprès. Du monde comme Craig Sauvé et Peter McQueen, par exemple.

Sauf que Craig a quitté, avec une partie de sa gang. Et si on croit le sondage Pallas Data diffusé en toute fin de campagne, les non-francophones sont sur le point de carrément abandonner Projet Montréal. Dans CDN-NDG, les deux tiers des électeurs parlent une autre langue que le français à la maison.

CDN-NDG, c’est aussi un arrondissement où tous les regards sont tournés depuis plusieurs années. Entre l’ouverture du Royalmount à sa frontière l’an dernier, les débats incessants autour de l’hippodrome, le développement du Triangle, le raccordement du boulevard Cavendish et le réaménagement de la voie Camillien-Houde, il y a de quoi lasser les électeurs. Non pas que Projet Montréal ait nécessairement droppé la balle dans chacun de ces dossiers, mais la répétition de débats parfois houleux finit par écailler le vernis.

Ensemble Montréal fera vraisemblablement des gains. La mairie d’arrondissement pourrait changer de mains, tout comme le district Loyola. Pour le reste, il n’y a que Peter McQueen dans NDG qui peut probablement dormir tranquille du côté de Projet Montréal.

Cinq luttes chaudes dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

L’arrondissement le plus excentré de la ville pourrait bien être celui qui voit le plus de changements de personnel ce dimanche. La dernière fois, les cinq sièges remportés par Projet Montréal ont été obtenus avec des majorités allant de «relativement minces» à «hyper-méga-très minces».

Lisa Christensen a été élue avec seulement 13 voix de majorité. Treize. Maigres. Voix.

Ça montre à quel point l’appui pour Projet Montréal est fragile dans ce coin de l’île.

N’oublions pas qu’au niveau provincial, Pointe-aux-Trembles c’est ce qui se rapproche le plus d’un château-fort pour la CAQ à Montréal. Généralement, la CAQ et Projet Montréal, ça fait deux.

Si le «projet structurant de l’est» avait vu le jour à l’intérieur du mandat, peut-être que les électeurs auraient pu voir un avantage à rester dans le giron PM. Mais comme c’est là, il y a une possibilité non-négligeable que l’ensemble de l’arrondissement rejoigne Soraya Martinez Ferrada.

Et le Plateau?

En un mot: non. Juste non.

Percer sur le Plateau, c’est le wet dream d’Ensemble Montréal depuis l’arrivée de Denis Coderre en politique municipale. Et même avant ça pour les partis qui ont éventuellement été absorbés par EM.

Mais ça n’arrivera pas. La dernière fois qu’un candidat de Projet Montréal a obtenu moins de 50% des voix dans son district, c’était en 2013. Et encore, c’était 48% avec une avance plus que confortable sur ses rivaux.

Depuis, les résidents du Plateau-Mont-Royal votent tellement massivement pour Projet Montréal c’en est presque staliniens: plus de 80% des voix dans certains cas.

Il y a peut-être une lassitude avec Projet Montréal dans une partie de la population, mais il n’y a pas de divorce entre les élus et la base.

Craig Sauvé survivra-t-il?

Le Sud-Ouest est un autre de ces arrondissements centraux qui sont pas mal acquis pour Projet Montréal. Je ne m’attends pas à voir EM y faire des gains. Mais le départ de Craig Sauvé pour diriger Transition Montréal pourrait modifier légèrement la donne.

C’est que sa colistière se présente dans cet arrondissement. Les électeurs déçus de Projet Montréal pourraient décider qu’ils veulent ravoir Craig Sauvé. Donc, lorsque celui-ci sera inévitablement écarté de la course à la mairie, il pourrait quand même se retrouver avec une porte d’entrée pour le conseil municipal.

Ou sinon, il divisera juste assez le vote pour permettre à quelqu’un d’Ensemble Montréal de se faufiler.

Il y a beaucoup de «si» dans ces deux scénarios et mon argent, je le miserais sur une victoire complète de Projet Montréal. Mais une percée d’un autre parti n’est pas impossible. Surtout étant donné que PM présente une liste de candidats complètement renouvelée dans le Sud-Ouest.

Ceci étant dit, gardons en tête que dans les dossiers les plus chauds, comme le bruit du REM et le manque d’écoles dans Griffintown, la grogne est davantage dirigée contre le gouvernement du Québec que contre Projet Montréal.

Lachine et Outremont: tout peut arriver

Les arrondissements de Lachine et Outremont posent des problèmes particuliers lorsque vient le temps d’analyser les possibilités. C’est que pratiquement personne ne se représente, sauf Maja Vodanovic comme mairesse de Lachine et la conseillère d’arrondissement Caroline Braun qui souhaite devenir mairesse d’Outremont.

Outremont était assez divisé en 2021. Ensemble Montréal a remporté la mairie à l’arrachée et les deux partis se sont séparé les quatre autres sièges au conseil d’arrondissement. Je doute qu’il y ait une telle égalité cette fois-ci, mais il est difficile de savoir ce qui se produira quand tous les visages – ou presque – sont neufs.

Du côté de Lachine, on pourrait croire que c’est un château-fort plutôt solide pour PM. Il est vrai que le parti a remporté chacun des sièges avec des avances assez confortables la dernière fois, mais à l’intérieur d’un arrondissement, une avance de 10 à 15 points de pourcentage ça se perd assez rapidement lorsque le vent tourne.

Sans une équipe bien en selle pour y faire face, difficile de dire si Lachine pourra résister à la tendance.

Et puis, aucun des deux arrondissements ne vit une situation tellement problématique qu’elle aurait un impact clair sur le vote. Hormis des situations spécifiques, comme l’expulsion possible de la pizzéria du Théâtre Outremont, il n’y a pas de grogne généralisée des commerçants ni de projet de développement qui suscite une forte résistance.

Le dossier le plus choquant est le retrait du tramway qui devait relier Lachine au centre-ville. Mais les critiques sont davantage adressées au gouvernement provincial.

Gains possibles pour PM dans L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Les seuls «gains» possibles que je vois pour Projet Montréal dans cette ronde électorale, c’est dans L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. L’arrondissement est généralement plus favorable à Ensemble Montréal – qui a d’ailleurs remporté tous les sièges en 2021 – mais PM a réussi à faire traverser les élus Danielle Myrand et Alain Wilson.

Dans des districts où seulement 2000 personnes expriment leur vote en moyenne, une élection peut être gagnée ou perdue en fonction des contacts personnels des candidats. Il est donc fort possible qu’Alain Wilson conserve son poste. La tâche sera toutefois plus ardue pour Danielle Myrand, qui se présente à la mairie d’arrondissement et doit donc convaincre beaucoup plus d’électeurs.

C’est pour ça que je mets le mot «gains» entre guillemets. Il est vrai que PM compte déjà deux élus dans cet arrondissement, mais ce sont des transfuges. Toute victoire dans L’île-Bizard–Sainte-Geneviève serait un ajout par rapport aux élections de 2021.

La propreté dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

La propreté dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a beaucoup fait jaser. Menant même jusqu’à l’exclusion d’un candidat d’Ensemble Montréal un peu trop volubile…

Mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Malgré les apparences d’un arrondissement divisé, avec deux conseillers d’EM et deux de PM en plus du maire d’arrondissement, les districts de Projet Montréal sont beaucoup plus sûrs que ceux d’Ensemble Montréal. Même avec une liste de candidats en partie renouvelée pour Projet Montréal, je ne vois pas d’énormes changements à venir dans cet arrondissement.

Peut-être que la mairie d’arrondissement passera à Ensemble Montréal. Ça reste à voir.

Et ailleurs?

Je doute qu’on verra des changements dans les autres arrondissements de Montréal. LaSalle et Anjou rééliront leurs partis locaux. Dans les autres arrondissements, les sièges de chacun des partis sont relativement sûrs.

Ça se peut qu’on se fasse surprendre. Mais je n’en ferais pas un pari.

Bon, ça suffit. Enwey au bureau de vote là.