Desjardins parmi les meilleurs employeurs pour les femmes au monde 

Le Mouvement Desjardins se classe au 4e rang mondial des meilleurs employeurs pour les femmes selon le magazine Forbes. L’entreprise, qui compte actuellement 59% de femmes parmi ses gestionnaires, se distingue parmi les institutions financières canadiennes pour son engagement envers l’avancement des femmes sur le marché du travail.

Avec cette distinction, Desjardins voit ses engagements envers la parité récompensés et consolide sa position de leader socio-économique bienveillant et inclusif.

«Au Mouvement Desjardins, nous nous faisons un devoir de créer un espace propice pour que les femmes apportent leur entière contribution et pour qu’elles s’épanouissent au sein de notre organisation», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Notons que plusieurs initiatives promouvant l’avancement des femmes sur le marché du travail ont déjà été mises de l’avant au sein du groupe, tel que le regroupement Femmes en mouvement, où les employées et les administratrices peuvent s’entraider, réseauter et se perfectionner.

Cette distinction nous rend très fiers et confirme que nous avançons dans la bonne direction afin d’encourager les femmes à développer leur plein potentiel. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

Pour déterminer le classement de 2022, Forbes et Statista ont consulté 85 000 femmes issues de 36 pays. Elles ont évalué anonymement leur entreprise en fonction de critères comme l’équité salariale, les possibilités de développement et les congés parentaux. Le leadership, la structure de l’organisation et la perception du public quant à la parité ont également été pris en considération.