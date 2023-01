76 M$ pour les arbres de Montréal

La Ville de Montréal a autorisé aujourd’hui un emprunt de 76 M$ pour financer son Plan de la forêt urbaine (PFU) pour la période de 2023 à 2025.

Cette somme sera principalement consacrée à la plantation d’arbres et d’arbustes ainsi qu’à l’entretien des espaces forestiers existants. Des enjeux qui touchent à l’accroissement de la biodiversité et qui sont primordiaux pour Montréal, selon Malin Anagrius, représentante de l’Alliance forêt urbaine et vice-présidente de Soverdi, organisme qui travaille au verdissement de l’île.

La plantation d’arbres vise aussi à lutter contre les îlots de chaleur et à améliorer la qualité de l’air dans la métropole. Les travaux d’entretien, quant à eux, devraient servir notamment à lutter contre l’agrile du frêne, un insecte ravageur qui force la Ville à abattre plusieurs arbres chaque année.

La vice-présidente du comité exécutif de la Ville, Caroline Bourgeois, affirme que ces investissements permettront à Montréal d’accélérer la cadence du verdissement et «d’améliorer la qualité de vie de la population en ce contexte d’urgence climatique».