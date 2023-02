Ton maudit mégot par terre

«Heille! La planète n’est pas une poubelle!» C’est ce qui était écrit sur la pancarte de mon neveu qui allait manifester dans les rues. J’avoue avoir eu envie de lui taper dans la main tellement j’étais fière de lui! Mais en réalité, j’ai joué à l’adulte et j’ai pris le temps de lui expliquer que la majorité des gens qui jettent leurs déchets par terre (mégots ou pas) n’avaient tout simplement pas été sensibilisés, ou carrément éduqués, à l’impact de leurs gestes sur l’environnement.

J’ai été inspirée par le défi «J’arrête, j’y gagne», qui a débuté le 6 février et qui se terminera le 19 mars, pour vous parler de l’impact des mégots sur la nature…

Attention, c’est un sujet sensible! À tous les fumeurs qui lisent ce texte, l’objectif est de vous en apprendre un peu plus sur l’impact des mégots lancés en nature, et non de vous juger. Que vous fumiez ou non, ça ne me regarde pas!

D’abord, commençons avec des statistiques-chocs :

Saviez-vous qu’en moyenne 4 filtres à cigarette sur 10 se retrouvent dans la nature? Chaque année, 4500 milliards de mégots sont envoyés dans la nature.

se retrouvent dans la nature? Chaque année, 4500 milliards de mégots sont envoyés dans la nature. En bref, les études estiment qu’environ 137 000 fumeurs jettent leurs mégots de cigarettes dans les rues, les océans ou en pleine nature chaque SECONDE !

jettent leurs mégots de cigarettes dans les rues, les océans ou en pleine nature ! Un mégot met environ 12 ans à se décomposer. Pour vous donner une idée, un filtre à cigarette jeté au sol à la seconde où un enfant naît ne disparaîtra complètement qu’à la fin de son école primaire…

à se décomposer. Pour vous donner une idée, un filtre à cigarette jeté au sol à la seconde où un enfant naît ne disparaîtra complètement qu’à la fin de son école primaire… Un mégot de cigarette pollue jusqu’à 500 litres d’eau .

. Il faut un arbre pour produire 300 cigarettes. En moyenne, un fumeur régulier en fume une dizaine par jour. Un fumeur brûlerait donc un arbre par mois…

(Voir sources au bas de ce texte)

Malgré toutes ces statistiques, sachez qu’il y a de l’espoir! Car le mégot a un excellent potentiel de deuxième vie!

Photo : iStock

Il existe plusieurs entreprises qui font le recyclage de mégots de cigarette. Un des plus gros joueurs mondiaux est Terracycle. L’entreprise offre des programmes pour les particuliers, les établissements et les entreprises.

Au Québec, il y a l’entreprise Mégot Zéro qui assure aussi la récupération. D’ailleurs, les collectes et les déplacements se font soit à vélo, soit avec des véhicules électriques, afin de réduire au minimum leurs émissions de carbone.

Comment ça fonctionne ?

La sensibilisation : les entreprises récupératrices déposent des cendriers partout dans les villes ou dans certains lieux de travail pour faciliter et sensibiliser les travailleurs fumeurs. Les fumeurs sont aussi invités à conserver les mégots à la maison pour ensuite les envoyer vers les récupérateurs qui les transformeront.

La collecte : les entreprises récupératrices vont récupérer les mégots dans les cendriers.

La dépollution : les filtres sont dépollués et broyés pour en retirer les feuilles, les cendres et le tabac qui seront compostés. Il est donc possible de ne récupérer que la fibre, faite de plastique.

La transformation : la fibre de plastique est transformée et ensuite utilisée de toutes sortes de façons. Certains l’utilisent dans la préparation du ciment, en remplacement d’énergies fossiles, d’autres pour en faire du mobilier urbain. Il existe même des entreprises qui fabriquent des fibres isolantes pour doubler les manteaux d’hiver ou isoler les bâtiments.

Les projets d’économie circulaire à base de mégots sont plus établis en Europe, mais quelques startups commencent à s’y intéresser plus sérieusement ici aussi.

Comme quoi, le plus petit déchet peut tout de même être revalorisé.

Une infolettre l’fun? Abonnez-vous à celle du Week-end pour voir! J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro

Sources :