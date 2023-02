Pourquoi acheter des sacs à ordures? 

Dans un monde où l’on cherche à réduire notre empreinte écologique, est-ce vraiment nécessaire d’acheter des sacs poubelles? La réponse est simple : non! Il existe des alternatives faciles et plus écolos.

Un sac poubelle peut facilement être remplacé. Mais attention, pas par n’importe quoi. Certaines personnes pourraient vouloir acheter des sacs oxobiodégradables, ou des sacs dits « écologiques », mais ce serait une fausse bonne idée, affirme Cindy Trottier, fondatrice du Circuit zéro déchet. En réalité, ces sacs sont faits à base de matière de plastique et leur seul avantage est qu’ils se décompose plus rapidement que les sacs de plastique régulier.

En se décomposant sans oxygène dans un site d’enfouissement, ils génèrent du méthane, un gaz à effet de serre très nocif pour l’environnement, mais aussi du lixiviat, un jus de poubelle concentré et très toxique qui peut contaminer les sols et les eaux aux alentours.

Et les sacs « compostables », à base de matière végétale, ne sont pas la solution non plus. Comme l’affirme Aurore Courtieux-Boinot, spécialiste en économie circulaire et gestion des matières résiduelles, ces sacs ont une empreinte écologique plus grande à la production.

Utiliser ce qu’on jetterait

Selon Aurore Courtieux-Boinot, pour remplacer les sacs poubelles traditionnels «la seule bonne option est d’utiliser des sacs qui sont déjà destinés à la poubelle». À titre d’exemple, elle évoque les sacs de chips, les pochettes plastiques pour les produits congelés, les sacs à café, etc.

Elle aussi adepte de la réutilisation, Cindy Trottier utilise par exemple des sacs de céréales ou des sacs de chips pour sa petite poubelle de salle de bain. Et pour remplacer ses sacs à ordures, elle donne une seconde vie à des sacs de nourriture ou de litières pour animaux tels que chat, chien ou rongeurs. « En gros comme en petit format, ces sacs sont parfaits, car ils sont jetables seulement et non recyclables », souligne-t-elle.

Finalement, avec le compost municipal et la récupération, et si l’on a des habitudes qui tendent vers le zéro déchet, il est possible de ne plus du tout avoir besoin de sac poubelle. Si l’on ne jette plus de matières organiques aux poubelles, l’ultime déchet qui devrait s’y retrouver est souvent du plastique et il peut donc aller directement dans le contenant de la poubelle sans être salissant.