Rechargez votre voiture électrique de façon encore plus écolo

Désormais, les clients d’Hilo peuvent lier certains modèles de bornes de recharge pour véhicules électriques EVduty à l’application d’efficacité énergétique. Le service de maison intelligente affilié à Hydro-Québec a récemment conclu une entente en ce sens avec le fournisseur Elmec.

Ce partenariat favorisant la recharge des véhicules branchés à domicile hors des périodes de pointe permet d’accumuler des récompenses pendant les défis Hilo. Le service en profite pour lancer une offensive auprès des nouveaux adhérents, qui peuvent se procurer l’ensemble de départ ainsi que la nouvelle solution compatible avec EVduty.

Les modèles de borne de recharge suivants peuvent être ajoutés à l’application Hilo. Développés et fabriqués au Québec, ils sont compatibles avec tous les véhicules rechargeables (électriques ou hybrides) vendus en Amérique du Nord:

borne de recharge portable EVDuty-40 Smart-Home (30 amperes)

borne de recharge fixe EVDuty-60 Smart-Home (48 amperes)

borne de recharge fixe EVDuty-100 Smart-Home (75 ou 80 ampères)

La solution pour recharge de véhicules électriques est offerte sans frais aux clients qui possèdent la passerelle Hilo (incluse avec l’ensemble de départ). Et à partir de 49,99$ pour les nouveaux clients, soit le prix de l’ensemble de départ.

À propos d’Hilo

Hilo se veut un service de maison intelligente qui aide à réduire la consommation d’énergie avec simplicité, tout en recevant des récompenses en argent. Chaque hiver, en période de grande demande en électricité, Hilo lance des défis de réduction de consommation d’énergie. Plus les clients participent et plus ça peut leur rapporter. Jusqu’à 30 défis ont lieu entre le 1er décembre et le 31 mars.

Ce service québécois se veut un projet d’envergure pour assurer la transition énergétique du Québec. Il a pour objectif de répondre à la nécessité de mieux utiliser notre énergie et d’éviter de la gaspiller.