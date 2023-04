Deux semaines après le verglas, Legault est ouvert à investir plus en adaptation climatique

Québec investira davantage pour rendre les infrastructures de la province mieux adaptées aux effets des changements climatiques, comme le verglas ou les inondations. Les sommes seront annoncées «dans les prochaines semaines, les prochains mois», affirme le premier ministre François Legault.

L’investissement s’ajouterait au budget déjà réservé à l’adaptation climatique qui figure dans le Plan pour une économie verte 2030. Le Plan a été bonifié de 18% dans le dernier budget du gouvernement provincial et une partie de cette bonification sera destinée à l’adaptation climatique, a confirmé le premier ministre. La bonification représente 1,4 milliard de dollars et le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, travaille à répartir ce montant «entre les mesures pour réduire les GES et les mesures d’adaptation», a mentionné M. Legault. Une étude commandée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) soutient toutefois que ce sont 20 milliards de dollars qui devraient être investis pour l’adaptation climatique de la province.

«Enfin!», a gazouillé le chef de la deuxième opposition, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est néanmoins satisfait que le gouvernement reconnaisse l’importance de l’adaptation climatique. Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) somme toutefois le premier ministre Legault «d’estimer les sommes» qui seront destinées à cet enjeu.

Gouverner, c’est prévoir.



On sait que ça va nous coûter cher, l'adaptation aux changements climatiques.



Je demande au premier ministre d'estimer les sommes nécessaires à mettre de côté pour se préparer aux impacts des dérèglements climatiques. #polqc — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) April 19, 2023

Pendant sa dernière campagne électorale, QS avait d’ailleurs proposé un Fonds d’urgence climatique visant à renforcer les infrastructures québécoises et à répondre rapidement aux situations d’urgence. La Colombie-Britannique s’est dotée d’un fonds aux fonctions similaires en 2017. En février dernier, la province y a ajouté 180 M$, pour un investissement total s’élevant à 369 M$.