Record de plantation d’arbres à Montréal

Plus de 53 000 arbres ont été plantés à Montréal en 2022, un record absolu depuis la création du programme de forêt urbaine. Environ 19 000 ont été plantés par la Ville sur le domaine public, 15 000 sur des terrains privés avec l’aide de subventions et plus de 18 000 dans les milieux naturels.

«Accroître notre forêt urbaine, c’est aussi mieux adapter notre territoire aux inondations en contribuant à l’absorption de l’eau de pluie», souligne la responsable des grands parcs au sein de l’administration de Montréal, Caroline Bourgeois.

Elle assure qu’un accent particulier a été mis sur la plantation dans les secteurs ayant des îlots de chaleur ou présentant une certaine vulnérabilité.

La SOVERDI, un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le verdissement, s’est aussi réjouie du bilan de 2022. «C’est une implication forte et nécessaire de toute la communauté pour s’adapter aux changements climatiques afin de rendre la ville plus résiliente, équitable et agréable à vivre», célèbre la directrice générale, Malin Anagrius.

En raison de l’agrile du frêne, plus de 11 000 frênes ont été abattus dans les milieux naturels de la ville. À ce nombre s’ajoutent 2883 frênes sur le domaine public, soit deux fois moins qu’en 2021.

Ce bilan encourage la Ville à considérer la mortalité d’arbres liée à cette maladie comme «sous contrôle» pour l’instant.

Plus de 900 arbres sont aussi tombés lors de l’épisode du verglas. Les autorités estiment qu’il faudra encore plusieurs années pour que certains secteurs retrouvent leur canopée.