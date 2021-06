Vins et plaisir : de bonnes bouteilles pour accompagner la volaille au BBQ!

Avec les températures chaudes qui s’installent, on pense barbecue ! Puisqu’on peut enfin recevoir quelques personnes dans sa cour, on en profite pour préparer un délicieux repas à partager et on l’accompagne de vins qui s’harmoniseront à la recette du moment.

Cette semaine, nous vous proposons des vins à servir avec du dindon en crapaudine cuit sur le gril.

Château Dereszla Furmint Dry Tokaji 2019

Si vous cherchez quelque chose de différent, essayez ce tokaji sec de Hongrie. Les vins de Tokai sont associés à la royauté hongroise depuis le 16e siècle. C’est elle qui leur a donné leurs lettres de noblesse en les classant en crus. Toutefois, on connaît davantage la version liquoreuse de ces vins, qu’on nomme « Aszú ». Celui-ci, plutôt sec, est fait d’un cépage local, le furmint, reconnu pour son côté frais et exubérant et doté d’une bonne acidité. En y ajoutant une petite quantité d’un autre cépage local (le härslevelü) et du muscat, on obtient un peu plus de rondeur. Cela donne un vin exotique aux saveurs de gingembre, de pomme, de citron et de caramel. Parfait pour notre dindon grillé à l’érable et à la marinade sèche !

Vin blanc, 750 ml

Hongrie, Tokai

Code SAQ : 13479639

Prix : 15,80 $

Stags Leap Chardonnay Napa Valley 2019

Un de mes classiques préférés ! La maison Stag’s Leap est une référence pour les vins de Californie ; elle produit des vins dans le comté de Napa depuis 1893. Ses cuvées sont toujours élégantes et constantes au niveau de la qualité. Ce qu’on aime aussi, c’est qu’elle a une approche qui ne favorise pas le bois à outrance. Certes, ce chardonnay est typé « Nouveau Monde », avec son amplitude, son côté beurré, ses notes de vanille et de chêne (subtiles), mais il est aussi pourvu d’une belle fraîcheur, d’un fruité éclatant (abricot, poire, pêche) et de beaucoup de complexité. Ajoutez à cela des notes fumées et un petit côté caramélisé, et il n’en faut pas plus pour obtenir un accord parfait avec notre dindon grillé au paprika et au sirop d’érable !

Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 747444

Prix : 36,75 $

Quinta da Pellada Outeiro Dão 2017

Un vin de plaisir qui se boit aisément. Élaboré à partir de quatre cépages locaux, le vin est fermenté d’abord en cuves inox pour en faire ressortir le fruit. Il fait ensuite un passage de 12 mois en fûts de chêne, ce qui permet d’en assouplir les tanins. En bouche, on est surpris de sa souplesse malgré la densité du vin. De jolies notes de mûre, de cerise, de chocolat noir, d’épices et de sous-bois le caractérisent. On le préfère rafraîchi autour de 15 degrés, il pourra ainsi mettre en valeur son côté convivial et la richesse de son fruit. Pour notre volaille grillée de la semaine, où épices et viande blanche se marient, un vin juteux comme celui-ci est l’accord parfait !

Vin rouge, 750 ml

Portugal, Dâo E Lafôes

Code SAQ : 14346176

Prix : 16,50 $

Saint-Verny Côtes d’Auvergne l’Impromptu 2018

Ce vin a une belle histoire à raconter. Son producteur, qui assemblait des vins de gamay provenant de ses différentes parcelles, en avait justement oublié une. Lorsqu’il réalisa son erreur, il décida de créer un vin avec cette seule parcelle laissée pour compte et de la commercialiser sous le nom de « L’Impromptu ». Le succès fut immédiat ! Il faut dire que ce gamay d’Auvergne est assez spécial. Ses vignes ont poussé dans un sol volcanique, ce qui lui donne un côté minéral et des saveurs qui s’apparentent aux cailloux. Loin d’être déplaisantes, ces caractéristiques ajoutent à l’originalité du vin. Pour le reste, c’est un vin juteux, dévoilant des notes de fruits rouges, de mûres, d’épices, qui se déguste avec plaisir. C’est aussi un passe-partout qui va autant avec notre dindon grillé qu’avec un plat de saucisses sur le barbecue !

Vin rouge, 750 ml

France, Vallée de la Loire, Côtes d’Auvergne

Code SAQ : 13343264

Prix : 19,60 $

Dindon grillé en crapaudine avec marinade sèche à l’érable

Préparation : 25 minutes / Cuisson : 1 heure / Quantité : 8 portions

Ingrédients

1 dindon de 5 à 6 kg (11 à 13 lb) décongelé, les abats retirés

60 ml (¼ tasse) de sucre d’érable

30 ml (2 c. à soupe) de paprika fumé

22,5 ml (1 ½ c. à soupe) de sel

15 ml (1 c. à soupe) d’origan séché

15 ml (1 c. à soupe) de persil séché

15 ml (1 c. à soupe) d’épices à l’italienne

15 ml (1 c. à soupe) de poudre d’ail

15 ml (1 c. à soupe) de poudre d’oignon

15 ml (1 c. à soupe) de chili en poudre

15 ml (1 c. à soupe) de poivre

Un filet d’huile d’olive

Huile, pour la cuisson

Préparation

1. Préchauffer le barbecue à feu moyen, soit environ 190 °C (375 °F). Sur un grand plan de travail, déposer le dindon, colonne vertébrale vers le haut. À l’aide d’un couteau de chef ou de ciseaux à volaille, couper les os de chaque côté de la colonne, de haut en bas, pour la retirer complètement. Jeter la colonne. 2. Retourner le dindon et le déposer sur une grande plaque de cuisson. Réserver. 3. Dans un bol, déposer le sucre d’érable et les épices, et mélanger. 4. Arroser le dindon d’un mince filet d’huile d’olive, puis masser pour enrober. Saupoudrer la marinade sèche partout sur le dessus, dans les replis et sous les cuisses. 5. Huiler la grille du barbecue, y déposer le dindon et cuire de 45 minutes à 1 heure, jusqu’à ce que la température interne atteigne 77 °C (170 °F) dans la partie la plus épaisse de la cuisse (sans toucher l’os). Si le dindon dore trop rapidement, le couvrir bien serré de papier d’aluminium. Retirer du feu et laisser reposer de 15 à 20 minutes avant de découper et de servir.

