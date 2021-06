Vins et plaisirs : des vins musclés pour la Fête des Pères !

Comme la Fête des Pères approche à grands pas, on vous propose cette semaine une recette de hamburger gourmet au bœuf cuit sur le gril, ainsi que des vins musclés, qui plairont à beaucoup d’hommes !

De beaux accords festifs pour papa, qui se régalera !

Comme son nom l’indique, 19 crimes évoque les méfaits commis par des Britanniques, ce qui leur a valu l’exil en terre d’Australie entre 1788 et 1868.

Cette thématique historique ne concernait que des vins d’Australie, mais le producteur Treasury Wines Estate, qui commercialise aussi des vins californiens sous d’autres étiquettes, a décidé de lancer une première cuvée de Californie en collaborant avec le controversé rappeur Snoop Doggy Dogg. Un choix motivé par le caractère audacieux et provocateur du chanteur, qui rejoint les valeurs de la marque.

Un vin qui saura se faire remarquer et qui plaira aux amateurs de cuvées musclées, à forte personnalité. Cet assemblage de petite syrah, zinfandel et merlot se démarque par ses notes distinctives de chêne grillé, de noisette, de vanille, d’épices et de fruits noirs mûrs.

Avec son corps, ses tanins souples et sa pointe sucrée, il ira parfaitement avec notre burger grillé ou avec de bonnes côtes levées cuites sur le barbecue !

Vin rouge, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 14713423

Prix : 20,05 $

Le vigneron de Californie, à qui on doit les légendaires vins Caymus Vineyards, peut produire ce vin à moins de 30 $, puisqu’il ne le commercialise pas sous l’appellation de Napa. Les vignobles d’où proviennent les raisins de cabernet-sauvignon de ce vin sont plutôt situés un peu partout en Californie et ne jouissent donc pas de la réputation de la célèbre appellation. Ils ont pourtant un grand potentiel de fraîcheur et de qualité.

Le producteur Wagner avait parié sur une cuvée qualitative et accessible à tous ; le résultat est probant ! Bon d’accord, il faut aimer les cabernets boisés et charnus, mais, dans le style, c’est un bon choix de vin, bien fait. La matière est là, c’est corsé, mais avec des tanins enveloppants. On y distingue des notes de chocolat noir, de chêne grillé, de fruits noirs mûrs, et aussi une fraîcheur agréable en bouche.

Le genre de vin que beaucoup d’hommes apprécient avec du bœuf sur le barbecue.

Vin rouge, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 14365713

Prix : 27,95 $

Une suggestion de vin français, cette fois, qui se démarque, lui aussi, par son côté capiteux et viril, sans tomber dans l’exagération.

Le vignoble Château Pesquié est situé au sud de la Vallée du Rhône, un peu en altitude (300 à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer), et profite de températures variant beaucoup entre le jour et la nuit. Ces caractéristiques donnent équilibre et fraîcheur au vin. Producteur phare des Côtes du Ventoux, Pesquié vinifie des cuvées de plusieurs cépages, toujours avec une grande élégance, et des assemblages « su’a coche », comme on dit au Québec ! Celui-ci, fait de syrah (80 %) et de grenache (20 %) est un petit bijou !

Gourmand, avec des notes de cassis, de chocolat noir, de poivre, de réglisse et de chêne bien intégré, il affiche fièrement son côté corsé balancé par une bouche soyeuse. Beaucoup de volume pour un vin qui ne faiblira pas devant une imposante pièce de bœuf grillé ou un burger.

Vin rouge, 750 ml

France, Vallée du Rhône

Code SAQ : 743922

Prix : 16,15 $

En Argentine, le malbec est roi. Un peu différent que son grand frère français duquel il descend, on le trouve dans la région de Mendoza en Argentine.

Son caractère très fruité et corsé plait à beaucoup de gens. On aime sa rondeur, sa texture presque crémeuse (moins présente dans les malbecs provenant de Cahors) et sa charpente qui tient tête aux plats les plus viandus. De plus, ils sont souvent offerts à prix très compétitifs. Prenons ce malbec produit par la maison Nieto Senetiner qui fut fondée en 1888 par une famille venue d’Italie.

Le vin provient d’un vignoble situé à Mendoza dans un lieu à 900 mètres au-dessus de la mer. Le jeune œnologue qui dirige la maison, Santiago Mayorga, amène un vent de modernité à la maison. Les vins qu’il produit sont dotés d’une belle fraîcheur. Le choix du vieillissement s’est porté sur des barriques de chêne français usagées, ce qui donne une touche de bois subtile au vin. On apprécie ses notes de pruneaux, de figue, de café, de chocolat, de violette et d’épices. C’est un bel exemple de ce se fait de mieux rapport qualité-prix en malbec argentin. C’est aussi le genre de vin qui est fait pour les asado, une tradition culinaire du pays qui s’apparente au barbecue sur feu de bois.

En plein le genre de combo barbecue et vin costaud que monsieur appréciera !

Vin rouge, 750 ml

Argentine, Mendoza

Code SAQ : 10669883

Prix : 13,90$

Quelle belle découverte que ce vin corsé et élégant qui nous vient de Californie !

Aromatique et charnu, il a certes de la personnalité. Toutefois, on n’a pas poussé sur l’extraction ou les saveurs boisées à l’extrême; des caractéristiques un peu malheureuses qu’on trouve dans certains vins californiens. On a plutôt opté pour un judicieux assemblage qui procure au vin un agréable équilibre des saveurs.

Des raisins de cabernets-sauvignons dûment sélectionnés à travers les terroirs de Napa (reconnu pour donner de la complexité au vin), de Sonoma (qui donne le côté épicé), de Mendocino (qui amène les tanins et les saveurs de fruits noirs mûrs), de Monterey (pour la concentration des saveurs), de Paso Robles (un peu le même profil qu’à Mendocino) et de Lodi (qui amène une texture soyeuse au vin). Le tout est vinifié pour créer un vin bien balancé et est ensuite vieilli 18 mois en barriques de fûts de chêne, pour en assouplir les tanins. Un vin aux saveurs juteuses de fruits noirs mûrs et de chocolat qui en donne plein la bouche.

Parfait pour les bons burgers de bœuf comme celui de notre recette ou avec les viandes rouges sur le barbecue.

Vin rouge, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 12257014

Prix : 24,95 $

L’Amarone della Valpolicella est un vin très particulier; fort en alcool (15-16%), il est produit dans la région de la Vénétie en Italie.

Saviez-vous qu’il était élaboré à partir de raisins qu’on a laissé sécher sur des claies pendant une centaine de jours? Cette technique se nomme « appassimento » et elle donne au vin une concentration de saveurs hors du commun, ainsi qu’une couleur noire profonde. Les Amarone sont des vins corsés charnus, généreux, aromatiques et avec une pointe sucrée.

La famille Pasqua produit ce type de vin depuis 1925. La troisième génération est aujourd’hui passée maître dans l’élaboration d’Amarone aux qualités indéniables. Si vous cherchez un Amarone typique, à la fois puissant et envoûtant, vous ne serez pas déçus ! En bouche, c’est une explosion de fruits noirs mûrs, de chocolat noir et de café, amenés par des tanins veloutés – résultat d’un vieillissement du vin en barriques de chêne.

Le type de cuvée qui plaira certainement à beaucoup d’hommes et qui s’accompagnera magnifiquement d’un burger au bœuf et smoked meat sur le barbecue ou d’un bon steak sur le gril.

Vin rouge, 750 ml

Italie, Vénétie

Code SAQ : 11768171

Prix : 38,00

Burger au Smoked Meat

Préparation : 15 minutes / Temps total : 25 minutes / Portions: 4

Ingrédients

454 g (1 lb) de bœuf haché Bœuf Québec

125 g (4 oz), soit 1 pochette de smoked meat Bœuf Québec émincé

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’épices à steak

1 œuf

4 pains à hamburger au choix Garnitures 4 tranches de fromage Havarti du Québec

Salade de chou, au choix

Mayonnaise

Moutarde de Dijon ou à l’ancienne Préparation Préchauffer le barbecue à puissance moyenne-élevée. Dans un bol, avec les mains, mélanger le bœuf haché, le smoked meat, les épices à steak et l’œuf. Attention de ne pas trop mélanger pour ne pas altérer la texture. Façonner 4 boulettes avec la préparation. Sur la grille du barbecue, cuire les boulettes pendant environ 5 minutes de chaque côté. Faire griller les pains et ajouter une tranche de fromage Havarti sur les boulettes. Garnir chaque pain d’une boulette, de salade de chou, de mayonnaise et de moutarde. Savourer !

À lire aussi :

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.