Parce que c’est cool d’aimer Céline Dion !

Véritable icône de la chanson, Céline Dion a su se démarquer et acquérir rapidement une renommée et une notoriété sur la scène internationale. Les Québécois ont tous suivi son ascension avec intérêt au cours des quatre dernières décennies et la star occupe une place toute particulière dans nos cœurs.

Une toute nouvelle série télévisée sur le sujet sera en ondes très prochainement sur la chaîne spécialisée ELLE Fictions. C’est cool d’aimer Céline Dion est en fait une minisérie documentaire qui nous permettra de comprendre le phénomène de culture populaire internationale qu’est Céline Dion, et ce, à travers le regard d’artistes québécois, d’historiens, d’experts et d’influenceurs du web.

Réalisée par Marc-André Chabot (Le Poing J, Un an avec Céline, L’enfer c’est nous autres), la série sera en ondes sur ELLE Fictions dès le 3 novembre 21 h. Quatre épisodes de 30 minutes seront présentés cet automne et un épisode d’une heure, comprenant les meilleurs moments, sera diffusé en 2022.

Symbole indémodable, Céline Dion a su traverser pas moins de quatre décennies en marquant toutes les générations sur son passage. Quatre thèmes principaux seront abordés, soit la star internationale, l’icône nostalgique et rassembleuse, l’icône de la mode et la grande voix de la chanteuse. Lors de chacun des épisodes, un spécialiste et un expert, de même qu’un artiste et un fan, viendront parler avec cœur de Céline Dion, de son impact et de ses répercussions dans leur vie.

































Ainsi, Mathieu Dufour, Marie-Mai, Alicia Moffet, les sœurs Magalie et Eugénie Lépine-Blondeau viendront expliquer l’influence qu’a eue Céline Dion dans leur parcours et leur carrière respective. S’ajouteront à la discussion des intervenants tels que Jean-Philippe Dion, Isabelle Racicot, Laurent Turcot, Sonia Benezra, Arnaud Granata et Madeleine Goubau, entre autres, qui renchériront sur les raisons pour lesquelles c’est cool d’aimer Céline Dion!

Céline est un phénomène de culture populaire qui rayonne autour du monde. 40 ans plus tard, il y a encore une jeune génération qui l’apprécie et qui la reconnaît comme une icône, même si cette génération n’a pas été témoin de son ascension. Elle a marqué tout le monde et même après 40 ans, c’est cool d’aimer Céline Dion! Marc-André Chabot, réalisateur

La minisérie documentaire C’est cool d’aimer Céline Dion sera diffusée sur les ondes de ELLE Fictions à compter du mercredi 3 novembre 21h.

Pour visionner la bande-annonce, c’est ici : https://ellefictions.ca/emissions/cest-cool-daimer-celine-dion

