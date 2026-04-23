Démantèlement d’un réseau de contrebande de tabac au Canada

Une enquête conjointe menée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Sûreté du Québec (SQ) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a permis de démanteler un réseau criminel majeur impliqué dans l’importation et la distribution de produits de contrebande du tabac. Cette opération a abouti à la saisie de plus de 9,4 millions de dollars en produits de contrebande, indique le SPVM.

L’enquête, baptisée «Projet Cyclone», a été lancée en avril 2024 et a révélé que l’organisation criminelle était dirigée par des individus basés en Ontario. Les produits de contrebande, comprenant du tabac à chicha, du tabac à chiquer et des vapoteuses, étaient importés des États-Unis par voie terrestre via le sud de l’Ontario, selon la police.

Le réseau s’approvisionnait également en cigarettes de contrebande sur les territoires des réserves des Six Nations et de Kahnawake. Ces produits étaient ensuite entreposés temporairement avant d’être distribués dans divers points de vente en Ontario et au Québec, notamment à Laval et Montréal.

Opérations de perquisition

Les deux principales phases de ratissage du projet Cyclone ont eu lieu les 15 et 22 avril 2026, indique le SPVM. Les policiers ont effectué un total de 27 perquisitions dans les villes de Mississauga, Toronto, London et Ottawa. Ces opérations ont été soutenues par plusieurs services de police, dont le Service de police régional de Peel, le Service de police régional de York, le Service de police de London, le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario et le Service de police de Gatineau.

Les perquisitions ont permis de saisir 13 614 kg de tabac à chicha, 22 100 cartouches de cigarettes, 352 kg de tabac à chiquer, 7182 vapoteuses, près de 272 000$ en argent canadien, ainsi que divers accessoires de luxe.

Le dossier d’enquête sera prochainement soumis aux procureurs du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), et des arrestations sont à prévoir. Les chefs d’accusation finaux seront déterminés par le SPPC, et certains individus seront également poursuivis par l’ASFC en vertu de la loi sur les douanes et le Code criminel.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme ACCES Tabac, coordonné par le ministère de la Sécurité publique.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.