Des terrains 100% collectifs demandés à Rosemont

Dans le cadre de sa campagne Pour des terrains 100% collectifs à Rosemont, le Comité logement Rosemont invite la population et les élus de tous les paliers gouvernementaux à une exposition hors du commun. En effet, des maquettes préparées par des étudiantes et étudiants de l’École de design de l’UQAM seront exposées et proposeront d’imaginer ensemble un réaménagement du terrain du Centre de services scolaire de Montréal situé au 3737, rue Sherbrooke Est.

Le Comité logement Rosemont multiplie les efforts afin de se faire entendre. L’organisme souhaite de tout cœur que les terrains et institutions publiques qui se libèrent soient utilisés à des fins d’intérêt collectif. Ainsi, sur des lieux tels comme le terrain du Centre de services scolaire de Montréal, on pourrait retrouver des logements sociaux, des jardins communautaires, un centre de la petite enfance, des parcs et espaces de loisirs ou encore des commerces administrés sous forme de coopératives.

Considérant le manque flagrant de logement social et la grave pénurie de logements dans Rosemont, l’immense espace disponible et la rareté des terrains où construire des logements sociaux, mais également, les importants besoins en équipement communautaire dans Rosemont, le Comité et ses membres ont décidé de mettre en branle la campagne de sensibilisation intitulée Des terrains 100% collectifs à Rosemont. Depuis les derniers mois, les actions se sont multipliées dans le but de conscientiser la population et les élus sur la pertinence et l’importance de prendre en compte les intérêts collectifs.

Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, le Comité logement Rosemont s’est associé à l’École de design et au professeur Börkur Bergmann. Dans son cours, l’hiver dernier, 12 étudiantes et étudiants ont travaillé sur des maquettes et ont réfléchi à ce que pourrait ressembler le site du 3737, Sherbrooke Est. Espaces pour aînés, logements pour les familles et espaces verts; les maquettes nous feront imaginer ensemble ce à quoi pourrait ressembler ce grand espace! Jean-Claude Laporte, organisateur communautaire pour le Comité logement Rosemont.









L’exposition Pour des terrains 100% collectifs à Rosemont présentée par le Comité logement Rosemont est gratuite et se tiendra aux dates suivantes :

Vendredi 12 novembre – 17h à 21h – Centre Lapalme (5350, rue Lafond)

Samedi 13 novembre – 10h30 à 16h30 – Centre Lapalme

Dimanche 14 novembre – 10h30 à 16h30 – Espace 40e/Beaubien (5147, Beaubien Est).

Pour le Comité logement Rosemont, les terrains et bâtiments qui appartiennent à des institutions publiques doivent être à tout prix préservés à des fins d’utilités sociales. Pour l’appuyer dans sa démarche, le comité vous invite à signer la pétition en ligne et à la faire circuler auprès de vos ami(e)s, voisin(e)s et collègues.

