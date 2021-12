Les Halles d’Anjou : être fin prêts pour les Fêtes

Le temps des manteaux sur le lit et des bottes dans le bain est à nos portes, et pour être parés à célébrer avec nos proches, le marché Les Halles d’Anjou a tout ce qu’il nous faut. Du local, des saveurs variées, de tout sous le même toit pour préparer de copieux repas et apprécier de succulentes et grandioses fêtes!

Si vous êtes présent(e)s sur place durant les journées des 11, 18 et 23 décembre, vous pourriez également remporter des prix en jouant à un jeu en famille!











Que serait la période des Fêtes sans un classique panettone? Premier arrêt donc à la Fromagerie Cavallaro. Mario, le propriétaire, vous proposera son coup de cœur, les panettones de la compagnie italienne Rinomata Specialita, que l’on retrouve en trois saveurs : traditionnelle, raisin et amande, puis amaretto et chocolat. Miam!

Vers une autre porte, la Fromagerie des Nations propose quant à elle un formidable produit québécois de la compagnie Nutra-Fruit pour substituer aux traditionnels atocas : des canneberges marinées au sirop d’érable et au porto! Un sublime délice pour accompagner le porc, le magret de canard, les fromages fins ou la crème glacée. Voilà une belle façon d’impressionner les convives tout en encourageant les entreprises locales.

Petit détour ensuite par le Parti Bière, pour récupérer une bouteille de vin du vignoble québécois La Cantina, Vallée d’Oka, entreprise qui s’inspire des techniques traditionnelles italiennes pour préparer leurs produits. Sinon, pourquoi pas un petit rosé pour Maman, qui en raffole? L’équipe du Parti Bière vous proposera certainement le « Rosé du Calvaire », un vin sec, fusion de pinot noir et de chardonnay aux arômes de fruits de la passion et de nectarines, avec de légères notes florales.

Comme on n’a jamais trop de dessert durant les Fêtes, s’impose aussi un petit saut à la boulangerie La Panetière, qui confectionne les siens aux couleurs de Noël. Les classiques meringues à la vanille se retrouvent en sacs ou en format individuel. Dans les formats sacs, vous y retrouverez des dizaines de meringues en teintes de rouge, vert et blanc. En formats individuels, les meringues sont à l’image de sapins de Noël ou de bonhomme de neige, question de mettre dans l’ambiance.

Un jeu pour toute la famille !

Pour célébrer le temps des Fêtes, les Halles d’Anjou proposent de remporter différents prix en participant à un jeu. Les 11, 18 et 23 décembre, la clientèle est invitée à venir jouer au Plinko dans l’aire de restauration. Les participants pourront remporter des cartes-cadeaux, des produits des commerçants sur place et bien plus encore.

À propos du marché Les Halles d’Anjou

Facilement accessible en transport en commun ou en voiture grâce à un stationnement gratuit, le marché Les Halles d’Anjou est l’un des chefs de file de l’alimentation et le marché extérieur le plus grand de l’est de la métropole.

Construit au début des années 80, le marché Les Halles d’Anjou a bâti sa réputation sur la variété de ses marchands locaux, comme la fromagerie Cavallaro, le Parti Bière, la Fromagerie des Nations, Café Plantation, la boulangerie La Panetière et plusieurs autres.

Les Halles d’Anjou offrent de nombreux produits tout en encourageant des commerçants locaux.

