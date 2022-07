FOOD TA VIE – Les découvertes de juillet 2022

Chaque mois, FOOD TA VIE découvre avec vous des artisans et commerçants locaux et originaux, des entreprises d’ici qui proposent des produits pas piqués des vers liés au monde de l’alimentation. Parfois bios, parfois sans gluten, toujours pleins de saveurs et faits avec amour et passion. Bonnes découvertes!

Aux Vivres

Voyagez grâce à la fraîcheur du bol Bali

Aux Vivres, premier restaurant végane à Montréal établi sur le boulevard Saint-Laurent, est désormais considéré comme un incontournable du Mile-End. Aux Vivres Cuisine s’ouvre depuis 2015 à la grande distribution avec toute une gamme de produits prêt-à-manger: le célèbre Bol Dragon, mais aussi les wraps, sauces signatures et biscuits, sans oublier le dernier né: le bol Bali! Composé du meilleur savoir-faire végane, le bol Bali comprend les dernières innovations, le tempeh teriyaki et la sauce Bali aigre-douce, accompagnés d’edamame, de légumes frais et marinés ainsi qu’un mélange de riz, de quinoa rouge bio et de lentilles. Des vacances le temps d’un repas!

Retrouvez tous leurs produits dans tous les magasins Avril, Rachelle-Béry, Valmont, IGA, ou bien dans les paniers des Fermes Lufa.

Pour plus d’information, visitez auxvivres.com!

Ma Caféine

Des boîtes cadeaux thématiques personnalisables!

Café, barbecue, bien être? Une naissance, une fête, un départ en retraite ou simplement comme geste d’appréciation pour des employés ou des clients; les boîtes cadeaux thématiques de Ma Caféine sont créées pour souligner l’appréciation d’une personne importante pour vous.

Vous pouvez personnaliser à 100% les boîtes, en rajoutant par exemple un mot personnalisé, changer ou ajouter un produit, les possibilités sont infinies. L’équipe de Ma Caféine est à votre écoute pour vous proposer LA boîte adaptée à vos besoins. Ma Caféine collabore avec de belles entreprises québécoises pour vous proposer de bons produits locaux. Et on le sait, encourager l’achat de produits locaux et de produits d’entreprises québécoises, et donc investir dans L’économie et les entreprises locales, ça a bien des effets positifs!

Pour plus d’information ou commander, rendez-vous au macafeine.ca!

Club Kombucha

Punché, fruité et savoureux, un choix parfait autour de la piscine cet été

Encore une fois, l’équipe de Club Kombucha s’est dépassée pour offrir une nouvelle saveur incroyable! Le dernier membre du Club est un kombucha au fruit de la passion. Punché, fruité et savoureux, ce sera votre meilleur choix autour de la piscine cet été. Fait d’ingrédients biologiques et brassés dans le quartier Hochelaga, la petite canette violette est aussi belle que son contenu est bon. C’est un coup de cœur assuré. Boisson un peu vertueuse, pas du tout prétentieuse; le Club est ouvert à tous 24/7.

Pour une commande en ligne, visitez le shop.clubkombucha.ca!

Echo Session Ales

Une bière en solidarité pour la Fondation du CHUM

Enfin Ensemble! Echo Session Ales, les maîtres du faible en alcool au Québec nous arrivent ce mois-ci avec cette magnifique Kölsch à 3.5% d’alcool. D’inspiration allemande, leur Kölsch nommée Enfin Ensemble est une bière blonde maltée et douce brassée avec une petite quantité de sel de l’Himalaya pour lui donner du mordant et un côté rafraîchissant parfait pour accompagner le soleil du parc Lafontaine!

En plus de créer une bonne bière, l’entreprise souhaite démontrer son engagement dans la communauté. En collaboration avec HartPrint, 0,25$ par canette vendue sera remis à la Fondation du CHUM. La bière Enfin Ensemble est disponible en édition limitée partout à Montréal où l’on vent de la bière de microbrasserie. Santé!

La liste des points de vente est disponible au echosessionales.com

Mayonnaise MAG

Le secret est dans la mayo MAG!

Fans de vraie mayonnaise? Sachez qu’il est possible de combler vos rages avec un produit local, fabriqué entièrement ici. En plus d’être certifiée « Aliments préparés au Québec » et d’être sans gluten, la mayonnaise MAG est franchement délicieuse! Misant sur une courte liste d’ingrédients de qualité, selon une recette peaufinée au fil du temps par une équipe d’experts, la mayo MAG vous charmera par son onctuosité. C’est le condiment parfait pour relever tous vos petits plats ! Les artisans de MAG fabriquent avec passion chaque jour la meilleure mayo pour rehausser et mettre en valeur vos succès culinaires.

Tous les détails au mayonnaisemag.com!

OLAOLA

Surfez sur la vague de fruit OLAOLA avec Le smoothie à croquer!

Cet été, partez à la découverte de la nouvelle barre glacée faite uniquement de fruits et de légumes, Le smoothie à croquer! Ce concept innovant, plein de vitamines et faible en calories, fusionne deux produits très populaires, le smoothie et le popsicle. Les smoothies à croquer sont préparés de manière artisanale et à la main à Montréal, avec un maximum d’aliments du Québec. De plus, l’entreprise se dirige en priorité vers l’utilisation de fruits et légumes sauvés du gaspillage alimentaire. OLAOLA, la start-up qui fabrique ces délicieuses barres, distribue ses produits en épicerie un peu partout au Québec, mais aussi dans des cafés et des restaurants. Alors si vous avez la chance d’en trouver, un conseil, goûtez-les!

Pour en savoir plus, rendez-vous au olaola.ca

Umami Épicerie

Une place à découvrir cet automne!

Umami Épicerie ouvre un bar à Gyoza végane / boutique où l’on pourra retrouver leurs produits maison tels que les Gyozas, nouilles Ramen et udons fraîches, bouillons à Ramen, sauces piquantes et autres produits d’influence japonaise. Ce nouveau concept sera situé au 1909, avenue Mont-Royal Est, au coin de la rue Chabot, et devrait ouvrir au début septembre. Plusieurs sortes de Gyoza seront disponibles pour manger sur place, pour emporter ou pour commander. Une place à découvrir cet automne!

Visitez l’univers Umami au umamiepicerie.com!

