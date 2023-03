Propulsés après leur passage à Dans l’œil du dragon

Produits innovants, créateurs assumés, modèles d’affaires surprenants… après leur passage à Dans l’œil du dragon, bon nombre d’entrepreneurs ont vu leur rêve professionnel devenir réalité.

En voici quatre qui racontent comment leur entreprise est passée en vitesse supérieure suite à leur apparition à la télé et qui, on s’en doute, n’ont que de bons mots à l’endroit de la populaire émission!

Toro Matcha

Révolution naturelle

Toro a révolutionné l’univers des boissons énergisantes! Elle y est parvenue en introduisant au marché existant une gamme de boissons naturelles faites à base de matcha.

Les boissons ne contiennent pas de sucre ni d’édulcorant et procurent de l’énergie saine, sans les effets secondaires négatifs de la caféine. Très rafraîchissantes avec un goût bien balancé, elles vous surprendront à chaque gorgée! Vous verrez, ce n’est pas pour rien que les Dragons les avaient dans leur ligne de mire.

Apprenez-en plus en vous rendant au toromatcha.com!

Bloc Solutions

Simplifier votre gestion locative

Startup créée et domiciliée à Québec, Bloc Solutions vous permet de simplifier l’ensemble de votre gestion locative. Pour tous les propriétaires d’un duplex jusqu’aux gestionnaires de plusieurs centaines de portes, la plateforme s’adapte à tous les besoins pour gagner du temps au quotidien.

Le passage à Dans l’œil du dragon en mai 2020 a été un tremplin. Bloc Solutions était un pionnier du bail électronique; c’est désormais un leader de la gestion locative en ligne avec plus de 50 000 baux produits et 10 % des immeubles locatifs de la province en gestion sur la plateforme!

Bien plus qu’un bail électronique, Bloc Solutions structure votre gestion locative et augmente drastiquement votre efficacité grâce à des outils interconnectés : gestion des candidatures, enquêtes de prélocation, baux électroniques, suivis des paiements, avis de renouvellement, communications certifiées et appels de service. Bloc Solutions permet aux propriétaires du Québec de gagner temps et argent au quotidien.

Apprenez-en plus en vous rendant au bloc.solutions!

Jeux Face4

Réunir les familles dans la découverte et le plaisir!

Jeux Face4 est une entreprise familiale de création et d’édition de jeux de société. Leurs jeux s’adressent à toute la famille et ont pour mission de réunir les familles dans la découverte et le plaisir!

L’apparition de Jeux Face4 à l’émission Dans l’oeil du Dragon en mai 2021 a amené l’entreprise à mettre l’accent sur le développement de leurs produits clés, les conversations avec Nicolas Duvernois permettant aux entrepreneurs de mieux les planifier.

Forts du succès de la trilogie de jeux « Sul’bord’la », ils mettront en ligne en mars l’application « Sul’bord’la route au Québec! » Ce jeu-questionnaire vous permettra de faire la découverte des régions et des entreprises touristiques de votre belle province. Une belle façon d’agrémenter vos road trips, que ce soit en apprenant ou en épatant vos passagers par l’étendue de vos connaissances! Le jeu sera disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store.

Apprenez-en plus en vous rendant au jeuxface4.com!

Selv Rituel

Comme au spa

Selv propose des produits pour le bain, la douche, le corps et l’esprit. De la lenteur, du Me Time et des moments self-care pour soi et pour offrir en cadeau.

La marque propose une collection de produits haut de gamme aux ingrédients finement choisis, aux valeurs écologiques et fabriqués ici même, au Québec – tout cela en offrant les meilleurs prix sur le marché dans sa catégorie. Selv propose des bains moussants aux arômes originaux comme la rose, la pêche ou son plus grand vendeur, Rituel Nordique à l’eucalyptus et lavande. Comme au spa, mais à la maison!

Son produit signature est sans hésiter ses trousses immersives : imaginez-vous prendre un bain aromatique orné de fleurs, de fruits, d’épices, de chandelles… Chaque trousse est faite à la main et les ingrédients sont soigneusement mis un à un pour vous offrir le meilleur de la nature.

Apprenez-en plus en vous rendant au selvrituel.com!

