La sortie insolite: Find The Key, le jeu d’évasion angoissant 

La salle The Unknown du jeu d'évasion Find The Key à Montréal. La salle décrite comme une expérience sociale est 16 ans et plus.

Envie d’une petite frousse pour vous préparer à l’Halloween? Le jeu d’évasion Find The Key («Trouvez La Clé») sur la rue Atateken vous propose des salles avec des thématiques surnaturelles… dont The Unknown, un parcours terrifiant réservé aux 16 ans et plus.

Cette salle lugubre, qui peut accueillir de deux à quatre personnes, est destinée aux plus vieux et ce n’est pas pour rien. L’entreprise décrit The Unknown comme une «expérience sociale» et «un jeu d’évasion qui tourne au cauchemar».

Attention: il y aura des éléments sanglants et des effets de lumières stroboscopiques! La réalité deviendra de moins en moins claire pour votre groupe, promet-on.

D’autres jeux y sont aussi proposés pour les familles, mais les enfants de 15 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte.

Sinon, vous devez être au moins deux joueurs pour entrer (parce que oui, vous aurez besoin d’aide pour vous évader et possiblement vous rassurer). Chaque salle est privée et l’établissement conseille d’apporter des vêtements décontractés. Voilà une bonne preuve que ça brasse!

Find The Key

Adresse : 1000 rue Atateken, local 101

1000 rue Atateken, local 101 Heures d’ouverture : du mardi au jeudi de 16h à 21h, le vendredi de 14h30 à 22h30, le samedi de 10h à 22h30 et le dimanche de 10h à 21h.

du mardi au jeudi de 16h à 21h, le vendredi de 14h30 à 22h30, le samedi de 10h à 22h30 et le dimanche de 10h à 21h. Site web : http://findthekey.ca/fr/

http://findthekey.ca/fr/ Prix : 25$ par personne, 22$ pour les étudiants