Chant de gorge et rock’n’roll pour les Journées de la culture 

Déjà à la recherche de sorties pour la fin de semaine? Eurêka! Les Journées de la culture, qui offrent des activités gratuites un peu partout au Québec afin de démocratiser l’art et la culture, sont de retour pour une 26e édition.

Métro a sélectionné plusieurs activités qui seront offertes dans l’ouest de la métropole, de vendredi à dimanche. Au programme de ces Journées de la culture: spectacles, initiations à plusieurs formes d’art et visites guidées de lieux culturels. De quoi divertir petit.e.s et grand.e.s!

Découverte du chant de gorge inuit – LaSalle

Louisa Quaritalyu et Sierra Segalowitz, toutes deux chanteuses, amorceront l’atelier avec une performance de chant de gorge inuit. Par la suite, le public sera invité, via voix et mouvements, à ajouter des éléments de la nature à la pièce musicale Les grands espaces de Katia Makdissi-Warren. Le tout se conclura avec une performance de groupe.

Où: Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique (7244, boul. LaSalle, Montréal, H4H 1R4) Quand: dimanche, de 13h à 14h Réservation requise: oui, inscription en ligne ici

Découvrir le passé portuaire du canal de Lachine – Lachine

Vous avez toujours voulu voyager dans le temps? Ce sera enfin possible pour un moment, grâce au Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal. À l’aide d’une application cartographique interactive, vous pourrez explorer le canal de Lachine et ses berges à différentes époques. La promenade sera animée par Alain Gelly de Parcs Canada et Joanne Burgess du laboratoire qui a créé l’application.

Où: le point de rencontre est le lieu historique national du Canal-de-Lachine (près de l’angle des rues de la Commune Ouest et Mill) Quand: samedi, de 11h à 12h Réservation requise: oui, via l’adresse lhpm@uqam.ca. Une fois inscrit.e, vous recevrez un lien qui vous permettra de télécharger la carte.

Atelier de cyanotype – Lachine

Les photographes Ioana Bezman et Maxime Boisvert animeront un atelier de cyanotype. De quessé? C’est un procédé qui consiste à appliquer sur une surface un mélange photosensible et à y placer des éléments pour qu’ils s’y impriment avec un effet bleuté. Dans cet atelier, vous aurez des éléments végétaux à imprimer sur papier grâce à ce procédé.

Où: Musée de Lachine (1, ch. du Musée, Lachine, H8S 4L9) Quand: en continu, de 13h à 16h Réservation requise: non

Les portes ouvertes du Rock – Verdun

L’OBNL Immersion Rock Montréal, créé en 2021, invite les jeunes et leurs parents à venir apprendre un rudiment rock. En d’autres mots, vous pouvez aller jammer avec des instruments fournis sur place (batterie, basse, clavier, micro, guitare) sous la direction d’un.e pro.

Où: Immersion Rock Montréal (195, rue de L’Église, Montréal, H4G 2M2) Quand: dimanche, de 10h à 17h Réservation requise: non

Visite guidée de l’atelier-boutique Harricana – Verdun

Vous êtes curieux.ses de voir à quoi ressemble une fabrique de chapeaux? C’est le temps de le découvrir! La visite de 30 minutes permettra de voir en détail les étapes de la production et du design jusqu’au fini. Une tranche d’histoire de cet endroit, fondé en 1918, sera racontée, et vous pourrez aussi découvrir des tonnes de chapeaux et voir les artisans travailler sur place.

Où: Atelier-boutique Harricana Canadian Hat 1918 (3697, rue Wellington, Montréal, H4G 1V1) Quand: vendredi à 11h, 13h, 15h et 17h; samedi à 11h, 12h30, 13h30 et 14h30 Réservation requise: oui, via l’adresse boutique@canadianhat.ca ou au 514 282-1616 (poste 2222)