7 partys d’Halloween à ne pas manquer à Montréal 

Vous n’avez pas encore décidé ce que vous alliez faire pour le week-end de l’Halloween? Vous cherchez un endroit pour danser ou chanter, tout en portant votre plus beau costume? Métro a retenu sept partys à ne pas manquer!

Black Lagoon Pop-up

Tous les jours, jusqu’au 29 octobre, un bar éphémère à thématique d’Halloween se tient au 132 Bar Vintage. Dans un décor macabre, venez boire des cocktails lugubres, mais délicieux.

Où : 132, rue Fleury Ouest

Quand : du mardi au samedi de 16h à 1h

Entrée gratuite.

Party d’Halloween OLD SCHOOL – SPASM 2022

Après une pause de trois ans, le mythique party «Old School» du Festival SPASM est enfin de retour. Petit changement cette année : l’événement aura lieu au Théâtre Plaza et non pas au Club Soda. Les organisateurs promettent pour cette soirée de clôture une lutte à finir entre la musique des années 1980 et celle des années 1990. Précision importante : le costume est obligatoire!

Où : 6505 rue St-Hubert

Quand : samedi 29 octobre, de 21h à 3h

Coût d’entrée : 25 $ en prévente ici / 35 $ à la porte.

Le Grand Bal Masqué

Quand on pense à party d’Halloween, on pense souvent aux fantômes et aux monstres de toutes sortes, mais l’Espace Tétro Coop propose pour sa part quelque chose de différent. Pourquoi ne pas enfiler un masque, votre plus beau costume à paillettes et retourner à l’époque des années folles? Au programme : un groupe de jazz sur scène, une soirée dansante, un petit cours de danse swing, un poète public et un verre de bulles.

Où : 8628 rue Hochelaga

Quand : samedi 29 octobre, dès 20h

Coût d’entrée : 40 $ par personne, billets en vente ici.

Bal de finissants à L’Auberge Saint-Gabriel

L’Auberge du Vieux-Montréal vous invite à vivre (ou revivre) le bal des finissants, version année 1988. Ressortez votre accoutrement rétro, votre polaroid et place à la fête!

Où : 426 rue Saint-Gabriel

Quand : samedi 29 octobre, de 22h à 3h

Coût : 35 $ par personne, billets en vente ici.

MY BLOODY HALLOWEEN

Un party d’Halloween queer, ça vous parle? Si la réponse est oui, allez faire un tour à L’idéal bar & contenus. Attention : le costume est obligatoire!

Où : 151 rue Ontario Est

Quand : samedi 29 octobre, de 22h à 3h

Entrée gratuite.

Soirée bal psychédélique signée La Voûte

Le Cabaret de nuit La Voûte vous convoite à son bal signature annuel. La place, qui se démarque par la présence de spectacles et de performances artistiques, vous attend vêtu.e de votre costume le plus original pour cette nuitée aux touches psychédélique.

Où : 360 rue Saint-Jacques

Quand : lundi 31 octobre de 20h à 3h

Coût : 24 $ par personne, billets en vente ici.

Soirée karaoké – Spécial Halloween

Si certaines personnes aiment bien danser, d’autres préfèrent pousser la note. C’est votre chance, car L’Adversaire – Pub et Boutique Ludiques organise une soirée karaoké spécialement pour l’Halloween! Le moment idéal pour chanter la pièce Zombie des Cranberries!

Où : 4303 rue Sainte-Catherine Est

Quand : lundi 31 octobre, de 18h à 1h

En collaboration avec Arianne Lebreux-Ebacher.