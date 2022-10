La violence conjugale fait bien plus peur que vos décorations d’Halloween

Alors qu’on s’amuse à se faire peur avec des fantômes, des zombies et quelques films d’horreur pour célébrer Halloween, La Maison grise a lancé une campagne de sensibilisation pour rendre visible l’horreur, la vraie: celle vécue par les femmes victimes de violences.

L’organisme qui vient en aide aux femmes violentées s’est en effet inspiré des décorations d’Halloween qu’on colle parfois à nos fenêtres pour mettre en lumière la violence domestique dont sont victimes de nombreuses femmes.

Dans sa vidéo de sensibilisation, les silhouettes de fantômes, de squelettes et de citrouilles ont été remplacées par celles d’un homme sur le point de frapper sa conjointe, en train de la menacer ou carrément de l’étrangler.

«En juxtaposant ces scènes de violence conjugale avec des décorations d’Halloween terrifiantes, nous espérons sensibiliser le grand public sur les vraies horreurs qui passent sous silence», a expliqué Nathalie Lamarche, directrice générale de La Maison grise, par voie de communiqué.

Alors que selon Statistique Canada, «la grande majorité (80%) des victimes de violence conjugale ont déclaré que la violence subie n’avait pas été signalée à la police», La Maison grise espère inciter chacun.e à être davantage attentif.ve aux situations dont iels pourraient être témoins.

Au Québec, les violences conjugales représentent pas moins du quart de tous les crimes commis contre des personnes et touchent en grande majorité (78%) les femmes. En 2022, déjà 12 femmes et 6 enfants sont décédés des suites de violences domestiques, estime SOS violence conjugale.

Grâce à l’argent récolté avec cette campagne, La Maison grise souhaite donc se donner les moyens d’agir plus efficacement auprès des femmes victimes. «Les dons aideront à prodiguer du soutien à davantage de femmes et leurs enfants affectés par la violence conjugale. Il est aussi impératif que les hommes qui exercent de la violence puissent bénéficier de l’aide appropriée, et ce, bien avant de commettre l’irréparable», ajoute la directrice de l’organisme.

Pour contacter SOS violence conjugale: 1 800 363-9010