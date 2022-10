Halloween: en finir avec l’infirmière sexy

L'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec a lancé cette semaine une campagne pour se défaire de ces clichés.

Jupe courte, décolleté plongeant, taille cintrée… À part la croix rouge qu’ils arborent, les costumes d’infirmière qu’on trouve pour Halloween n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Alors n’est-il pas temps de laisser de côté les clichés? C’est tout l’objectif de la dernière campagne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ): dire non à l’érotisation de la profession.

«Le vrai costume d’infirmière, un costume bien plus crédible pour valoriser la profession.» Voici en résumé le message de la campagne vidéo lancée cette semaine par l’OIIQ, qui estime que le métier d’infirmière a été trop longtemps sexualisé.

«La profession a évolué, mais les stéréotypes persistent», a souligné Luc Mathieu, président de l’OIIQ, par voie de communiqué. «Les choix proposés en magasin ou en ligne font peur! L’érotisation de la profession est inacceptable socialement et professionnellement.»

Si enfiler un costume sexy d’infirmière pour Halloween peut sembler anodin, l’Ordre estime au contraire que cette pratique dévalorise la profession et invite chacun à réfléchir aux clichés que cela participe à perpétuer.

«Les infirmières et infirmiers exercent une profession scientifique et leur expertise doit être davantage connue et valorisée. Il est temps que les perceptions changent», poursuit ainsi Luc Mathieu.

Une blouse d’infirmière, un stéthoscope, un masque… Dans la vidéo, les costumes sexy sont remplacés par de véritables tenues d’infirmière avant de se conclure par un slogan: «Les infirmiers et infirmières soignent notre monde, soignons leur image.»