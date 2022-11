O’Thym : le meilleur resto pour les produits québécois

Les expert.e.s ont parlé : c’est le restaurant O’Thym, dans le village, qui met le mieux en valeur les aliments du Québec. L’établissement vient d’être désigné grand gagnant de la 5e édition du Prix restaurateur Aliments du Québec au menu.

C’est dans le cadre du rendez-vous annuel de l’Association Restauration Québec (ARQ) que ce prix spécial, qui a pour objectif de valoriser les initiatives qui mettent de l’avant les aliments québécois, a été remis.

Désir constant d’amélioration

Exploit en soi dans un milieu reconnu pour être particulièrement difficile, le restaurant O’Thym a 18 ans. Tous les juges ont salué son évolution au fil des années. Aujourd’hui à 99 % de provenance québécoise, et ce, 12 mois par année, le menu ne contient aucun produit ou ingrédient d’ailleurs depuis 2015. L’équipe a toujours travaillé à l’intégration de produits d’ici par la suite.

« Le restaurant O’Thym s’est démarqué cette année par son impressionnante évolution et son approvisionnement croissant en aliments du Québec. Sur le menu, on met très bien en valeur les produits et les producteurs d’ici. Les cuisiniers font preuve de créativité pour trouver des alternatives québécoises; ils sont constamment à l’affût de nouveaux produits. C’est un bel exemple de persévérance dans le milieu de la restauration », a indiqué Alexandre Denis, superviseur des fournisseurs et courtiers chez Service alimentaire Gordon (GFS).

Le chef Noé Lainesse du restaurant O’Thym / Photo : Gracieuseté Aliment du Québec

Un resto qui se distingue

Deux points permettent d’autant plus à l’établissement se démarquer. C’est le premier « Apportez votre vin » et même le premier restaurant de Montréal à remporter ce prix prouvant « qu’il est possible, même dans une métropole, de privilégier des circuits courts et de bâtir de solides relations avec les producteurs », estime Isabelle Roy, présidente du jury et directrice générale Aliments du Québec.

Cette démarche est bénéfique pour tous, incluant les clients : « quand ils viennent manger ici ils sont allumés, ils ont vraiment le désir de découvrir leur terroir », indique Noé Lainesse, chef propriétaire du O’Thym.