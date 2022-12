DoorDash: Montréal en troisième position de «ville la plus gourmande» au Canada

En ce qui a trait aux commandes sur DoorDash au Canada, Montréal arrive en troisième position de ville la plus gourmande avec comme aliments préférés les hot-dogs vapeur, les poutines, les rondelles d’oignon et les hamburgers. Les deux villes canadiennes les plus gourmandes sont Vancouver (en 2e position) et Toronto (en 1re position).

D’ailleurs c’est à Outremont que la commande la plus chère a été réalisée: 12 plats de brochettes, de viande et de salade ont été commandés pour un total de 2 761$.

DoorDash Canada a publié lundi son rapport sur les tendances de fin d’année 2022, révélant les meilleures et plus bizarres préférences en matière de nourriture et de commande cette année. L’entreprise a utilisé les données de janvier à novembre 2022 pour présenter un aperçu des tendances les plus grandes et les plus excentriques en matière de nourriture, de boissons et de commande à l’échelle régionale et nationale.

Autres statistiques intéressantes sur DoorDash



Les plus organisées: les cinq villes ci-dessous ont fait le plus de commandes à l’avance.

1. Québec

2. Drummondville

3. Winnipeg

4. Montréal

5. Calgary



Les boissons et les plats les plus commandés à Montréal

1. Steak et fromage

2. Chaussons aux pommes

3. Steamie

4. Croissant

5. Café

6. Dumpling

7. Taco

8. Poutine

9. Shawarma

10. Frites

Un déjeuner pour souper: il est faux de penser qu’on ne peut pas souper avec un déjeuner. Les quatre villes ci-dessous comportent le plus de commandes de déjeuners en soirée:

1. Vancouver

2. Montréal

3. Toronto

4. Calgary