Les sorties au programme ce week-end 

Pas envie de vous tourner les pouces? Métro vous propose les meilleurs plans pour un week-end réussi en ville.

Des concerts gratuits à la place Émilie-Gamelin

De bons concerts extérieurs gratuits se dérouleront ce week-end à la place Émilie-Gamelin dans le cadre de la 29e édition du festival Noël dans le parc.

Vendredi, on pourra y voir Super Plage à 19h, suivi de Sophia Bel à 20h15 puis de Jesse Mac Cormack à 21h30.

Samedi, place au hip-hop féminin avec Parazar à 19h25, Calamine à 20h30 et Naya Ali à 21h45.

La fête continuera dimanche avec des performances de DJ. Mandiz sera derrière les platines à 19h et le duo St.Laurent prendra le relais à 21h.

Un documentaire en présence de cinéastes

Le film documentaire Au-delà des hautes vallées, qui porte sur la récolte de champignons aphrodisiaques dans l’Himalaya, prend l’affiche ce week-end au Cinéma Beaubien, au Cinéma du Parc, au Cinéma Public et à la Cinémathèque québécoise.

Les cinéastes Maude Plante-Husaruk et Maxime Lacoste-Lebuis seront sur place pour plusieurs représentations afin de discuter du film avec le public.

On pourra les voir vendredi à la projection de 19h au Cinéma Beaubien, samedi à 15h au Cinéma du Parc et à 18h au Cinéma Public ainsi que dimanche à 16h à la Cinémathèque.

Un marché d’hiver rempli de créations d’ici

Les marchés du temps des Fêtes se multiplient en cette période pré-Noël. Dans le lot, notre choix s’arrête sur marché d’hiver du Livart, qui met à l’honneur le travail d’artistes, d’artisan.e.s et de designers montréalais.e.s.

C’est une excellente occasion de se procurer des créations d’ici délicates et raffinées à offrir en cadeau ou à garder pour soi.

Parmi les 15 compagnies de créateur.trice.s, notons, entre autres, la présence des magnifiques vases de Verre d’Onge, des originaux bijoux de Coming Age ou des superbes vêtements inclusifs de lachapelle atelier.

La soirée d’ouverture se tiendra vendredi, de 16h à 21h. Il sera notamment possible de déguster les alcools de Menaud, Drav, Symbioses Vins et Mate Libre.

Le marché se poursuivra samedi et dimanche de 10h à 19h.

Se réunir pour écrire et sauver des vies

Le samedi 10 décembre, c’est la Journée internationale des droits humains. À l’esplanade Tranquille de la Place des Arts, de 11h à 18h, se tiendra le grand Marathon d’écriture de la campagne « Écrire, ça libère! » d’Amnistie internationale.

Ce sera l’occasion de se réunir pour écrire des cartes afin de venir en aide à des personnes à travers le monde dont les droits sont bafoués.

Cette campagne mondiale de rédaction de lettres est l’action la plus suivie à l’échelle planétaire en matière de droits de la personne.

Plusieurs personnalités et artistes engagé.e.s seront présent.e.s pour offrir diverses performances.

La mélodie du bonheur au Théâtre St-Denis

Le spectacle La mélodie du bonheur de Gregory Charles est présenté sur les planches du Théâtre St-Denis.

En tout, 25 interprètes et danseur.euse.s, en plus d’un orchestre de 10 musicien.ne.s, font revivre la comédie musicale originale The Sound of Music, née sur les planches de Broadway en 1959, puis adaptée au cinéma en 1965, dans un spectacle grandiose teinté de modernité.

Des représentations sont prévues samedi et dimanche, à 15h et 20h.