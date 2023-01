Du thé pour imiter vos cocktails préférés

On connaissait les mocktails, mais les thés aux saveurs de boissons alcoolisées, ça, c’est une nouveauté! Et on la doit à une marque d’ici, Davids tea, qui, à l’occasion du dry January, a élaboré trois recettes originales.

Après avoir bien fêté la fin de l’année, en janvier on cherche plutôt à réduire sa consommation d’alcool et même carrément à arrêter quelques semaines si on se lance le défi du dry January. Avec ses trois nouveaux thés qui imitent des cocktails bien connus, Davids tea promet de vous faciliter la tâche. Pas besoin de faire de savants mélanges, il suffit de faire infuser, d’attendre, d’ajouter de la glace, quelques ingrédients et voilà : vous obtenez un mocktail!

La marque montréalaise propose ainsi un thé «gin tonic», qui « goûte exactement comme la version classique » à en croire la description sur son site, à base de baies de genièvre (logique), de citronnelle, de racines de réglisse, de thé vert et de feuilles de ronce commune pour le côté tonic. Pour parfaire le tout, on peut y ajouter quelques gouttes d’amer, du soda tonic et un zeste de citron.

Le thé «la vida coco biologique», s’inspire quant à lui de cocktails tropicaux du genre sex on the beach, avec une recette plus fruitée, au maté vert, écorces de fruit du rosier biologiques, hibiscus, noix de coco, et baies de goji biologiques. Servi frais dans un verre à cocktail, on peut l’agrémenter de petits fruits congelés, d’eau de coco et d’une touche de grenadine.

Enfin, le «pu’erh au café» a bien l’intention de remplacer vos espressos martini. Mélange de pu’erh (une variété de thé noir), de grains de café torréfiés et d’arôme naturel de vanille, il se déguste aussi bien comme thé glace version mocktail – avec un peu d’amer de cacao – qu’en tant que boisson chaude réconfortante.