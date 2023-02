Les 6 chalets québécois les plus populaires sur Airbnb

Entre amis, en famille ou en amoureux, on a pas encore trouvé mieux pour profiter de l’hiver qu’un séjour dans un chalet douillet en pleine nature! Si vous ne savez comment trouver la perle rare, on vous présente les six chalets les plus recherchés sur la plateforme de réservation d’hébergement Airbnb.

Le Mica – Lac-Beauport, Capitale-Nationale

Avec son design minimaliste et ses immenses baies vitrées, le micro-chalet Le Mica vous invite à admirer l’extérieur même en restant au chaud. Situé en haut de la montagne Maelström, il offre une vue magnifique sur les paysages alentour. Après avoir exploré les quelque 20 km de sentiers, on peut profiter de la cuisine toute équipée pour se préparer un bon repas, avant de s’installer au coin du feu.

4 personnes, 2 chambres – À partir de 400$ la nuit

Gracieuseté, Airbnb

Le Lagöm – Lac-Beauport, Capitale-Nationale

Non loin de là, les fans d’architecture scandinave et de plein air pourraient aussi se laisser séduire par Le Lagöm, un chalet écologique (panneaux solaires à l’appui) qui invite à la détente. Situé en pleine forêt, le chalet et sa grande terrasse offrent une vue sur le Saint-Laurent et les montagnes qui comptent des sentiers de raquettes, de randonnée et de fat bike.

2 personnes, 1 chambre – À partir de 388$ la nuit

Gracieuseté, Airbnb

Le Chalet Bleu – Saint-Adolphe-d’Howard, Laurentides

Perché au bord du Lac Vingt-Sous, le Chalet Bleu est un véritable cocon qui dispose de tout le confort qu’on attend d’un chalet… et plus encore! En hiver, on peut profiter du lac pour patiner avant de rentrer se mettre au chaud pour un jeu de société ou une partie de baby-foot. On mentionne aussi la présence d’une machine à pop corn pour ne rien gâcher!

4 à 6 personnes, 3 chambres – À partir de 247$ la nuit

Gracieuseté, Airbnb

Bora-Boreal Floating Home – Sainte-Brigitte-de-Laval, Capitale-Nationale

Eh oui, les chalets flottants se louent été comme hiver! Celui-ci, situé à seulement 30 minutes de Québec, promet de recharger vos batteries en faisant «ralentir le temps». L’endroit semble en tout cas idéal pour profiter du silence et de la vue sur le lac gelé au coin du feu.

2 à 4 personnes, 1 chambre – À partir de 342$ la nuit

Gracieuseté, Airbnb

«Luxurious Chalet with Pool, Sauna, Spa & View» – La Malbaie, Charlevoix

«Chalet luxueux avec piscine, sauna, spa et vue», voilà un intitulé qui fait rêver… En plus de ça, ce chalet ultra moderne qui se trouve au cœur de Charlevoix, peut accueillir pas moins de 14 personnes: prévenez vos amis!

14 personnes, 5 chambres – À partir de 618$ la nuit

Gracieuseté, Airbnb

Chalet Sutton 268 – Sutton, Estrie

Une cabane dans les bois avec tout le confort d’un habitat moderne pour un «séjour de rêve en nature», c’est ce que promet ce petit chalet en bois sur pilotis situé à Sutton en Estrie. Ici, on vient pour se ressourcer et se détendre en profitant de la forêt et du petit spa installé sur le balcon. D’ailleurs «toute violation de la tranquillité des voisins ou des propriétaires conduira à une expulsion immédiate», prévient l’annonce!

4 personnes, 1 chambre – À partir de 255$ la nuit

Gracieuseté, Airbnb