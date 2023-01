Le sauna sur roues à l’assaut du Québec

Rendre le sauna plus accessible, plus ludique et proposer une nouvelle activité hivernale: c’est l’objectif que s’est donné Solstice sauna! Avec son sauna sur roues – une première au Canada – l’entreprise espère créer l’engouement et, pourquoi pas, se déployer un peu partout au Québec dans les prochaines années.

Une drôle de petite maison sur roues vient de faire son apparition sur la plage municipale de North Hatley en Estrie. Eh non, ce n’est pas une tiny house mais bien un sauna mobile! Installé au bord du lac Massawippi, il restera là jusqu’au printemps pour permettre aux amateur.trice.s de spa de profiter de la plage autrement en alternant sauna et baignades dans l’eau froide. Il sera déplacé pour laisser la plage libre cet été et sera de retour pour une deuxième saison à l’hiver 2023-2024.

Si le but est bien sûr de se détendre, c’est aussi de sociabiliser et de s’amuser, comme on le fait en Europe. Alors que dans la plupart des spas québécois il faut rester silencieux, ici vous pourrez vous laisser aller à la jasette autant que vous le souhaitez avant d’aller faire un saut dans le lac.

«Après deux ans de pandémie, il est important d’investir dans des installations qui nous sortent de la solitude, de nos écrans, et qui nous permettent de vivre pleinement notre nordicité», soulignent dans un communiqué Frédérik-Toran Nissen et Ismaël Ulvik, les cofondateurs de Solstice sauna.

«Avec les activités de plein air à proximité, North Hatley a le potentiel de devenir une ville qui propose des endroits extérieurs permettant de socialiser toute l’année. Comme la région est très courue en été, il est tout indiqué de créer des occasions rassembleuses pour les résidents et les visiteurs, même en hiver.»

Un deuxième sauna – flottant cette fois-ci – devrait être installé à Magog dans les prochains mois et d’autres pourraient voir le jour ailleurs au Québec.

Une séance de 75 minutes coûte 24,95 $ plus taxes. Comme les places sont limitées, pour profiter de l’expérience, il faut réserver à l’avance sur le site de Solstice sauna. Il est également possible de réserver le sauna en entier pour des groupes allant jusqu’à 14 personnes.