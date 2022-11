En ce premier jour de neige, l’envie de s’évader grimpe en flèche. Pour les férus de soleil en recherche d’une bonne dose de mélatonine, le site spécialisé en hébergement Vrbo a pointé dix destinations de choix.

Akumal – Mexique

Tortues dans la baie d’Akumal, Mexique. Photo: iStock, Cinoby.

Dans cette station balnéaire située au cœur de la péninsule du Yucatán, se trouve des plages de sable blanc, des récifs coralliens et des animaux marins tel que des tortues. Vous pouvez y faire de la plongée avec tuba dans la lagune de Yal-ku et espérer voir des poissons tropicaux colorés, des raies et des barracudas.

Galveston – Texas

Bishop’s Palace à Galveston, Texas. Photo: iStock, Raul Rodriguez.

Situé dans le sud du Texas, la ville est implantée sur une île à proximité de Houston. Plusieurs maisons victoriennes s’y trouvent, attirant de nombreux touristes, dont le Bishop’s Palace. Ce château, construit entièrement en pierre, fût érigé à la fin du 19e siècle. Des visites sont possibles chaque semaine.

Destin – Floride

Plage à Destin, Floride. iStock, Ghornephoto.

Aux abords de la Côte Émeraude en Floride, Destin est une destination pour bronzer sur des plages au sable blanc, au bord d’une eau verte profonde. Cette ville touristique est aussi un port de pêche et propose aux touristes de nombreuses croisières pour aller voir des dauphins.

Guanacaste – Costa Rica

Point de vue de Guanacaste, Costa Rica. Photo: iStock, Fertinig.

La province de Guanacaste au Costa Rica se trouve en plein milieu des montagnes, sur la côte pacifique. Le secteur comprend aussi plusieurs volcans, notamment dans son parc national Rincon de la Vieja. Entre cascades, plages tropicales et parc national, c’est un véritable lieu d’aventures exotiques.

Phoenix – Arizona

Phoenix, Arizona. Photo: iStock, Davel5957.

Pour se dorer la pilule et prendre un bon bol d’air chaud, direction l’Arizona et sa capitale : Phoenix. Surnommée la Vallée du soleil, la ville comprend plusieurs stations thermales et terrains de golf. Si vous voulez encore plus profiter de la chaleur, rendez-vous au Jardin botanique du désert pour y voir des cactus.

Maui – Hawaï

Waianapanapa, Hana, Maui, Hawaii. Photo: iStock, RandyJayBraun.

Ile de l’archipel d’Hawaï, Maui est composé du volcan Haleakalā, de plusieurs étangs et de chutes d’eau magnifiques au sein de son parc national. Roulez sur le Hāna Highway, route pittoresque, et découvrez les cinquante kilomètres de plages qui entourent l’île.

Palm Springs – Californie

Terrain de golf à Palm Springs, Californie. Photo: iStock, Ron and Patty Thomas.

Situé dans le comté de Riverside dans le sud de la Californie, Palm Springs possède le téléphérique le plus grand du monde: le Palm Springs Aerial Tramway. Vous connaissez aussi sûrement le festival Coachella qui s’y produit tous les ans. Connu pour ses clubs de golf, ses spas d’eau curative ou ses galeries d’art, Palm Springs saura vous faire voyager.

Scottsdale – Arizona

Montgolfière à Scottsdale, Arizona. Photo: iStock, Debora Vandor.

Situé dans la banlieue proche de Phoenix, cette ville aisée connait 330 jours de soleil par an, ce qui en fait une destination idéale pour les joueurs de golf. Plusieurs activités extérieures sont aussi proposées telles que la randonnée, voler en montgolfière ou faire de l’escalade.

South Padre Island – Texas

Lagune Madre, South Padre Island, Texas. Photo: iStock, Joesboy.

La météo de South Padre Island ne déçoit jamais : il fait beau et chaud toute l’année. De nombreuses activités aquatiques y sont disponibles telles que le jet ski ou l’observation de dauphins. Vous pouvez également monter à dos de cheval sur la plage.

Santa Rosa Beach – Floride

Couché de soleil à Santa Rosa Beach, Floride. iStock, Krblokhin.

Cette plage aussi localisée sur la « Côte Émeraude » en Floride, est l’endroit idéal pour décompresser : galeries d’art, restaurants, théâtre, skate park et plage à l’eau turquoise vous permettront d’oublier la sloche de Montréal.