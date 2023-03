Le lait A2 plus facile à digérer?

Un nouveau type de lait a fait son apparition sur le marché, dans la dernière décennie : le lait A2, qui serait plus facile à digérer pour les personnes intolérantes au lactose. Le Détecteur de rumeurs a vérifié s’il présente des bénéfices par rapport au lait régulier.

L’origine du lait A2

Le lait de vache est composé de lactose, un glucide, et de deux types de protéines : le lactosérum et la caséine. Cette dernière représente 80 % des protéines du lait et se décline en plusieurs types, dont la bêta-caséine qui, elle-même, se présente sous plusieurs formes. Les deux plus courantes sont la bêta-caséine A1 et la bêta-caséine A2.

D’ordinaire, le lait vendu au Canada contient ces deux protéines, qui sont associées au bagage génétique des vaches. Les vaches laitières qui possèdent les traits génétiques A1A2 produisent du lait contenant un mélange de caséines bêta A1 et A2, alors que celles possédant le génotype A2A2 produisent du lait qui renferme seulement de la bêta-caséine A2.

Puisque c’est la A1 qui est réputée plus difficile à digérer, certains producteurs laitiers choisissent de retirer de leur troupeau les vaches porteuses du trait génétique A1A1 ou même du A1A2, pour ne garder que celles qui ont le génotype A2A2. Et c’est de là que provient ce qu’on appelle le lait A2.

Le lait A2 est-il plus facile à digérer ?

Des études suggèrent que, parmi les personnes qui souffrent de symptômes intestinaux après avoir consommé des produits laitiers, plusieurs ne seraient pas intolérantes au lactose, mais uniquement à la bêta-caséine A1.

Cette dernière serait donc plus difficile à digérer que la bêta-caséine A2 à cause d’une différence dans l’enchaînement des acides aminés qui les composent. Lors de la digestion, la A1 libère un peptide (BCM-7) qui pourrait causer de l’inflammation et ralentir le transit intestinal, entraînant de la constipation. Les personnes sensibles pourraient ressentir des maux de ventre et de la diarrhée. La bêta-caséine A2 libérerait une moins grande quantité de ce peptide.

Il reste que plusieurs études qui ont conclu que le lait A2 causait moins d’inconforts gastro-intestinaux étaient financées par un fabricant de ce nouveau lait et menées sur de très petites cohortes ou uniquement chez des personnes d’origine asiatique intolérantes au lactose, sans groupe témoin.

Des études supplémentaires sur le rôle de la bêta-caséine A1 et sur les symptômes gastro-intestinaux sont donc nécessaires.

Est-il meilleur pour la santé ?

Le lait A2 offre les mêmes nutriments (vitamine A, B12 et B6, calcium, vitamine D, etc.) que le lait régulier. Il n’a donc pas d’avantages au plan nutritif. Il a aussi le même goût.

Une revue systématique parue en 2019 et portant sur les effets de la consommation de bêta-caséine A1 sur la santé et sur certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, a conclu que les résultats d’essais cliniques et d’études épidémiologiques fournissent une preuve « modérée » des effets néfastes sur la santé digestive de la protéine A1 par rapport à la protéine A2, et une certitude « faible » ou « très faible » quant aux autres effets sur la santé.

Quant aux maladies chroniques, les quelques résultats à leur sujet ont été obtenus sur des rats et ne peuvent être extrapolés aux humains. Et les rares études effectuées chez des humains représentent un faible échantillonnage, indique le Réseau canadien pour l’excellence laitière, pour qui la preuve associant le lait A1 à des maladies chroniques est « actuellement trop faible pour en tirer des conclusions fermes ».

Verdict

Il est possible que la bêta-caséine A2 contenue dans le lait A2 soit mieux digérée que la bêta-caséine A1, mais une preuve solide reste à faire. Les autres impacts sur la santé n’ont pas été démontrés.