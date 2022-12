Un premier «lait» d’avoine 100% québécois

Connue pour son granola, son gruau et ses barres tendres, la marque montréalaise Oatbox s’apprête à lancer la première boisson d’avoine 100% locale. Celle-ci se retrouvera sur les tablettes des épiceries dès le mois de mars.

Depuis sa création en 2014, l’entreprise québécoise Oatbox se spécialise, comme son nom l’indique, dans la fabrication de produits à base d’avoine biologiques et végétaliens. Grâce à un investissement de plus de 7 M$ de la part du Mouvement Desjardins, du gouvernement du Québec et de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), elle se prépare à diversifier encore son offre en construisant la première usine de fabrication de base d’avoine de tout l’est du Canada.

La base d’avoine, «ça sert à quoi?», dites-vous. Eh bien, c’est tout simplement l’ingrédient de base de la plupart des recettes de boissons à l’avoine. Cette base peut aussi servir à fabriquer des crèmes glacées, yogourts et autres boissons végétales.

En plus de produire et commercialiser son propre «lait» d’avoine, lequel sera la première boisson du genre 100% québécoise, Oatbox compte aussi vendre sa base d’avoine à d’autres entreprises du domaine de l’alimentation.

«Ce financement constitue un appui de taille envers notre plan d’affaires et nous permettra de disposer d’une capacité de production excédentaire afin de vendre de la base d’avoine à d’autres transformateurs alimentaires de l’est du Canada ou du nord-est des États-Unis», souligne ainsi le cofondateur et président d’Oatbox, Marc-Antoine Bovet, dans un communiqué.

Une stratégie gagnant-gagnant, selon M. Bovet, qui estime que les bases d’avoine de qualité se font rares sur le marché. «Tant les transformateurs alimentaires que les consommateurs bénéficieront d’un produit plus frais, puisque transformé localement et transporté sur de plus courtes distances», ajoute-t-il.