Le Yummy Zero Sucre, une gamme de produits végane, biologique et sans sucre.

Un premier chocolat bio, sans sucre et à base de plantes

Vous avez la dent sucrée, mais êtes tanné de manger les mêmes 4 palettes de chocolat trop sucrées? La marque Theobroma Chocolat vient de sortir une première en termes de collation de qualité pour vos rages de sucre: le Yummy Zero Sucre, une gamme de produits végane, biologique et sans sucre.

La marque fondée en 2008 a changé sa recette originale pour cette nouvelle collection de produits qui n’en comprend que deux pour l’instant.

La nouvelle formule sur laquelle planche l’entreprise québécoise depuis deux ans est faite avec un édulcorant (substitut de sucre) biologique, naturel et riche en fibres végétales. Pourquoi ce choix pour sucrer le tout? Car c’est plus facile à digérer que d’autres édulcorants sans atténuer le goût du chocolat.

Les saveurs actuellement disponibles sont:

Chocolat noir et coconut : fait de chocolat (fibre de manioc, pâte de cacao, beurre de cacao) et noix de coco)

Chocolat noir: fait de chocolat (fibre de manioc, pâte de cacao, beurre de cacao)

Gracieuseté de Theobroma Chocolat

La paire a, oui, été conçue pour les véganes avec des ingrédients naturels et biologiques, mais il n’était pas question de sacrifier le goût et le plaisir de manger du chocolat pour Theobroma.

Il est extrêmement rare de voir un profil de saveur qui non seulement correspond à celui du chocolat noir avec sucre, mais surpasse l’expérience traditionnelle du chocolat Josée Vigneault, coprésidente et cofondatrice de l’entreprise.

Theobroma Chocolat s’est classée, avec cette nouveauté, sur la liste des innovations en confiserie à l’exposition Sweet Snack 2022. L’événement qui se déroule à Chicago présente les nouveautés de l’année en termes de collations et de gâteries et accueille des géants de l’industrie comme Lindt, Reese’s, et Ferrero.

Malheureusement, leurs nouvelles sucreries ne sont pas disponibles sur les tablettes au Québec, mais on peut se les procurer en ligne.