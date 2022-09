Un mélange à siroter tout au long de l’automne, le cocktail Pomme à l’érable marie merveilleusement le Sortilège Prestige avec du jus de pomme afin de créer un vrai délice frais. Faites l’expérience des arômes et des saveurs d’érable, de chêne et de gingembre gracieuseté d’une liqueur foncé qui les mélange à merveille. Ajoutez un soupçon de jus de pomme, et à votre santé !

Ingrédients :

1 oz Sortilège Prestige

0,5 oz brandy

1 oz jus de pomme

1 tranche de pomme

glaçons

Étapes :

Verser le Sortilège Prestige, le brandy et le jus de pomme dans un verre à Old-fashioned avec quelques glaçons.

Bien brasser.

Garnir avec une tranche de pomme.