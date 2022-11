Ces restos offrent leurs spécialités à prix d’ami 

Du 7 au 13 novembre, des restaurants et commerces vous feront découvrir de nouvelles saveurs en offrant, à rabais, un mets typique de leurs pays.

Envie de vous régaler à moindre coût? Du 7 au 13 novembre, plusieurs restaurants et commerces de Lachine proposent de vous faire découvrir de nouvelles saveurs en offrant, à rabais, un mets typique de leurs pays.

C’est dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles que ces boulangeries et restaurants de Lachine et de Saint-Pierre mettront en vedette un plat de leur menu pour faire découvrir une spécialité culinaire de leur pays. Une semaine thématique axée sur le partage, la découverte d’autres cultures et la gourmandise!

Voici les neuf établissements participants :

Onestop Caraïbe

Le Onestop Caraïbe met à petit prix son poulet jerk, plat traditionnel jamaïcain où la viande est marinée dans du poivre de la Jamaïque et des piments. Le tout est habituellement servi sur place avec des pois, du riz, de la salade et du plantain.

Coût : 8,99$ Adresse : 334 rue Saint-Jacques, Lachine, H8R 1E2 Horaire : Mardi au samedi de 12h à 19h

Sucré Sushi et Poké

Le Sucré Sushi et Poké, qui combine des mets hawaïens et japonais, vous propose à coût réduit son Poké au saumon à base de riz, chou kale, chou rouge, carottes, concombres, gingembre, edamame, maïs, tobiko (œufs de poisson), et bien sûr, de saumon cru!

Coût : 9,90$ Adresse : 670 rue Provost, Lachine, H8S 1M4 Horaire : Lundi au vendredi de 11h à 20h30 Samedi et dimanche de 15h à 20h30

Souvlaki Authentique

Le restaurant grec Souvlaki Authentique, a sélectionné son Gyro – sauce tzatziki, lamelles de viande, tomate et oignons roulés dans un pain pita -, servi avec une salade grecque.

Coût : 14,95$ Adresse : 1050 rue Notre-Dame, Lachine H8S 2C2 Horaire : Mercredi au dimanche de 11h à 21h

El Meson

Vous n’avez jamais mangé de cactus? C’est le moment d’y remédier! El Meson, qui sert des plats traditionnels mexicains, baisse le prix de son Nopalitos Con Carne. Nopal, qui veut dire cactus en espagnol, désigne une plante originaire du Mexique, qui est ici servie avec du fromage et du bœuf.

Coût : 17$ Adresse : 1678 Bd Saint-Joseph, Lachine, H8S 2N1 Horaire : Mercredi à vendredi 12h-21h Samedi et dimanche 14h-21h

Boulangerie Azer

Pour l’événement, le propriétaire de la boulangerie iranienne Azer, Hamed Moini, a recréé le pain de son enfance et vous propose d’y goûter. Le commerce servira donc un pain Sangak, entièrement végane, cuit dans un four traditionnel iranien.

Coût : 2$ Adresse : 1153 rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C5 Horaire : Jeudi à dimanche de 11h à 13h30 et de 15h à 19h

Falafel St-Jacques

Pour allécher les client.e.s, Falafel St-Jacques a choisi comme plat-vedette ses falafels (logique!), des boulettes faites de farine de pois chiche et/ou faites de farine de fèves, assaisonnées d’épices. Une délicieuse spécialité du Proche-Orient.

Coût : 13$ Adresse: 1299 rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C7 Horaire : Lundi au dimanche :8h30-20h

Au bout là-bas

La nouvelle boulangerie artisanale Au bout là-bas met de l’avant son sandwich français jambon-beurre, servi dans un pain de la maison garni de fromage québécois.

Coût : 8$ Adresse : 1400 rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2E1 Horaire : Mardi au vendredi de 7h30 à 17h Samedi et dimanche 8h-14h

Pita Fréna

Au Pita Fréna, qui sert de la cuisine du Moyen-Orient, c’est le pita au poulet croustillant qui sera mis de l’avant et servi avec frites et breuvages.

Coût : 11,99$ Adresse : 900 rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2B9 Horaire : Mercredi au lundi de 7h00-17h00

La Ruka

Enfin, le marché chilien La Ruka veut faire découvrir ses empanadas, des petits chaussons de pâte feuilletée garnis de viande, de poisson, d’œuf, ou de pomme de terre. Le tout accompagné d’une salade et d’un jus.

Coût : 9,90$ Adresse : 1875 rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2E9 Horaire : Lundi à vendredi 11h-18h, samedi 11h-17h, dimanche 11h-16h