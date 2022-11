MTL à table: les restos où réserver dès maintenant

Le Tbsp. et le Beau Mont comptent parmi les plus de 100 restaurants de MTL à table.

Qu’est-ce qu’on s’était ennuyé de la formule classique de MTL à table! L’événement, qui célèbre son 10e anniversaire, ne dérougit pas de succès, bien au contraire. D’une année à l’autre, la liste des restaurants participants s’allonge et les réservations se font de plus en plus rapidement, énième signe que le positionnement gastronomique de Montréal séduit.

Si c’est une excellente nouvelle pour les restaurateur.rice.s de la métropole, n’empêche qu’il n’est pas évident d’arrêter son choix sur une adresse tellement l’offre est vaste. Parce qu’éplucher les tables d’hôte de plus d’une centaine de resto est un peu étourdissant, Métro s’y est attelé pour vous. Attention, la liste donne faim!

Menus à 35$

Pour essayer la pinsa romana, une sorte de pizza à la pâte faite de farines mélangées, c’est à cette petite adresse du Vieux Montréal que ça se passe. Au premier service, on hésite entre les rillettes de porc et les croquettes parmesan, tandis qu’au désert, c’est bombolone (un beigne italien) ou torta caprese, célèbre gâteau aux amandes de Capri. Petit plus: l’endroit cumule aussi les fonctions de bar à vin et d’épicerie fancy.

701 rue William.

Un menu digne de ce nom à petit prix, ça donne envie! C’est ce que propose l’École internationale d’hôtellerie et tourisme du Collège LaSalle, dont les étudiant.e.s font leur classe en concoctant un repas quatre services. Bisque de crevettes, potage parmentier, flétan fumé, salade de champignons, plat de pétoncle et boudin, morue noire et brioché de saumon mettent de l’avant des produits d’ici.

2000 rue Sainte-Catherine Ouest.

Petit bar, grands cocktails! Tout le monde peut se jeter sur les plats du chef Tung Vo, puisque leur table d’hôte est pleine d’options végétariennes ou sans gluten. Bâtonnets de fromage, burger, saumon, pâtes aux champignons, panna cotta et gâteau au chocolat sont tant de valeurs sûres exploitées ici avec juste ce qu’il faut pour donner un petit kick.

1748 rue Notre Dame Ouest.

Menus à 45$

Pour un petit voyage relaxe vers les saveurs du Moyen-Orient ou pour se délecter de la tant aimée cuisine méditerranéenne, on se rend dans ce resto aussi cool que son nom et on déguste quatre services de petits délices, des mezzés au knafeh, ce dessert qui combine fromage et pistaches. Salade fattouche, poulet aux olives, halloumi et kefta ont de quoi mettre en appétit!

140 rue Notre Dame Ouest.

Si l’on préfère s’investir dans la bouffe tunisienne, cette adresse rosemontoise propose tous les classiques. Au menu, on retrouve donc couscous et tajine, bien sûr, mais aussi des bricks à l’œuf ou au thon, la salade houria (faite à base de carottes hachées) et les fines pâtisseries traditionnelles du pays, bonnes à s’en licher les doigts.

1815 rue Beaubien Est.

Bistro, café et repère à bons vins natures situé au sein de l’Hôtel Nelligan, le Nelli propose un menu bien montréalais, inspiré tant par la cuisine française que celle d’Amérique du Nord. Avec des plats comme le carpaccio de saumon à l’huile de vanille avec mousse épicée de navets du Québec et salade de crabe ou la fricassée de poulet de Cornouailles accompagnée de champignons king. Difficile de résister à cela!

104 rue Saint-Paul Ouest.

Menus à 55$

Bistro français qui travaille les produits du terroir québécois, Les Cavistes se démarque entre autres par son imposante carte des vins qui comprend une centaine de bouteilles d’importation privée. Comme quoi, le nom du restaurant n’a pas été tiré d’un chapeau! En entrée, on se laisse tenter par un carpaccio de mactre ou un flanc d’agneau frit. Au deuxième service, on hésite entre la cuisse de lapin, le risotto de champignons ou l’omble chevalier accompagnée d’une tartelette à l’endive et au poireau. On termine ce repas bien automnal avec un crémeux au chocolat ou une pomme glacée.

196 rue Fleury Ouest.

Chic restaurant du tout aussi chic Hôtel W, le Tbsp. reçoit avec élégance gens d’affaires, touristes et quiconque à la recherche d’une cuisine d’inspiration italienne. Au menu pour MTL à table, on retrouve des antipasti de toutes sortes, des buccins gratinés, un burger sur focaccia maison, des cavatelli et, bien sûr, des cannoli.

901 rue du Square-Victoria.

Brasserie française au rez-de-chaussée, pub anglais à l’étage; le restaurant du chef Éric Lecerf combine les deux, mais nous invite surtout à Paris! Le menu quatre services est pensé pour goûter tout plein de classiques, comme le gravlax de saumon, le magret de canard accompagné d’un gratin dauphinois, la crème brûlée et les accords de vins parfaits pour chacun de ces plats.

1454 rue Peel.

Menus à 75$

Le chef-propriétaire Constant Mentzas met en valeur poissons et fruits de mer dans sa cuisine inspirée de la Grèce et de la méditerranée. Carpaccio de flétan, salade de crabe des neiges, queue de homard, pieuvre grillée, koulibiac, agnolotti de courge, pintade, financier aux bleuets et au sapin… le plus difficile, c’est d’arrêter son choix pour chacun des quatre services.

112 rue McGill.

Resto-bar élégant de l’hôtel Marriott Château Champlain, le Lloyd et son chef, Kevin Mougin, proposent une cuisine qui puise dans les saveurs tropicales. Ainsi, on offre en entrée samosas ou sashimi, tandis que le saumon est servi avec des arômes de coco et de cardamome et que les desserts sont tantôt à la mangue, tantôt au yuzu. On peut aussi se tourner vers des plats plus typiques de l’Amérique du Nord, comme la crème de chou-fleur à la truffe, les côtes levées de bœuf fumé, une belle assiette de fromages d’ici et un dessert chocolaté.

1050 rue De La Gauchetière Ouest.

Ouvert depuis moins d’un an, le nouveau projet de Christine Lamarche et Normand Laprise est moins chic que le Toqué!, mais plus que la Brasserie T!. Le chef Jean-François Dubé a composé un menu tout québécois, à l’exception des vins suggérés en accord qui viennent d’ici comme d’ailleurs. En entrée, bourgots, raviole de canard confit ou potage de betterave avec mousse de mozzarella. En plat principal, aubergine compressée au mise, saumon confit et brûlé avec gnocchi aux herbes ou agneau braisé et sauce à la lavande. Pour finir, gâteau aux carottes, chou farci au caramel et mélilot ou tartelette à la rhubarbe meringuée.

950 avenue Beaumont, suite 105.

MTL à table se tient du 3 au 13 novembre dans plus de 100 restaurants à travers la ville.