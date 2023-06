Les «foodies» ont rendez-vous au Marché Jean-Talon pour des 5 à 9 cet été

Vous trouvez que les 5 à 7 se terminent toujours trop tôt? Vous cherchez de nouvelles occasions de faire des découvertes gourmandes? Le 5 à 9 du marché a été pensé pour vous!

Tous les jeudis dès le 15 juin, les gourmet.te.s et les épicurien.ne.s montréalais.es sont invité.e.s à venir déguster de délicieux plats cuisinés par les restaurateur.trice.s du Marché Jean-Talon.

Né d’une association entre les Marchés publics de Montréal et le restaurant Mazorca MTL, le 5 à 9 du marché ne propose pas uniquement de la bonne bouffe, mais aussi une ambiance festive puisque vins nature, margaritas tropicales et Djs seront également de la partie.

Et pour ceux et celles qui sont un peu plus sages, des options sans alcool seront également offertes.

Ainsi, en plus des tacos fusions de Mazorca MTL, les pogos végans montréalais de Bouffe-Moi, les salades et bols santé du restaurant Le Coin Santé, les plats syriens des Filles Fattoush, les croquettes espagnoles et la paella de La Croqueteria, les macaronis gratinés au fromage de Super Super, ainsi que les huîtres et guédilles de La Boîte aux Huîtres seront proposés à la clientèle.

C’est donc un rendez-vous dans la zone resto du Marché Jean-Talon tous les jeudis, de 17h à 21h, à compter du 15 juin.