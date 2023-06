Le marché Jean-Talon devient piéton jusqu’au 15 octobre

Dès aujourd’hui, le marché Jean-Talon, incontournable destination gourmande au cœur de la Petite-Italie de Montréal, renforce son atmosphère conviviale et dédiée aux piétons. En effet, il est à présent impossible d’accéder aux allées du marché en automobile les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 11h à 17h. La mesure prendra fin le 15 octobre prochain.

Une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir à pied ce joyau montréalais, ouvert en 1933, et d’apprécier les délices des 150 kiosques saisonniers, sans compter les échoppes permanentes.

Cet espace sans voiture permettra d’apprécier pleinement l’expérience culinaire unique que propose le marché Jean-Talon. Le dédale de ses rues, offrant une pléthore de produits frais et locaux, promet une déambulation gourmande parmi les étals colorés de fruits, légumes, chocolats, viandes et poissons.

Des événements à Jean-Talon

Par ailleurs, le marché Jean-Talon accueillera cette année plusieurs événements majeurs. Notamment, la toute première édition de la Semaine des hydromels les 19 et 20 mai, ainsi que la Foire des vins et cidres d’ici, qui revient pour une deuxième édition les 12 et 13 août.

Pour ceux qui apprécient les traditions allemandes, marquez dans votre agenda l’Oktoberfest qui aura lieu le 23 septembre. Des festivités rythmées par les saveurs des bières artisanales locales et des mets typiques, tels que les saucisses et les bretzels.

Des événements additionnels sont également prévus au cours des prochains mois. Ce sera notamment le cas lors des longs week-ends de la fête nationale et de la fête du Canada. Le marché Jean-Talon s’annonce donc comme une destination estivale incontournable pour les épicuriens, les gourmands et tous ceux qui souhaitent vivre l’expérience unique d’un marché public au cœur de Montréal.