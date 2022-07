10 endroits pour faire du SUP ou du kayak dans le Grand Montréal 

Musclez vos bras, maîtrisez votre équilibre et apprenez les règles de base de sécurité nautique. Et voilà, vous faites du paddle board! Bon, ça n’est peut-être pas si facile que ça, mais comme Montréal est une île, ce n’est pas non plus trop compliqué de trouver un endroit où pratiquer le SUP ou le kayak.

Pas besoin d’aller bien loin pour profiter de l’eau et y lancer son embarcation ou louer le matériel nécessaire. De Dorval aux Îles-de-Boucherville comme du parc Jean-Drapeau à la Rivière-des-Mille-Îles, tous les chemins mènent… aux sports nautiques!

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Que ce soit depuis Laval, Boisbriand, Saint-Eustache ou Bois-des-Fillion, on peut accéder à la Rivière-des-Mille-Îles pour naviguer parmi les îles et les marais. C’est cependant le centre de location de Laval qui offre le plus vaste choix d’embarcations, incluant des kayaks simples ou doubles ainsi que des planches à pagaie. Les locations sont disponibles pour un bloc de trois heures ou pour toute une journée.

Prix: à partir de 32,50$, selon la location.

Bon à savoir: premier arrivé, premier servi.

Parc des Rapides

Situé à LaSalle, c’est l’endroit idéal pour les adeptes de sensations fortes! Les courants sont puissants et ce n’est pas pour rien qu’il est fortement recommandé d’avoir suivi au moins un cours d’initiation. Il y a d’ailleurs plusieurs formations offertes sur place, en plus de cours de SUP yoga, de SUP fitness et même de SUP adapté pour les personnes en fauteuil roulant.

Prix: à partir de 25$, selon le type de location.

Bon à savoir: on peut aussi faire du surf à cet endroit!

Parc Jean-Drapeau

Naviguer sur l’eau tranquille du lac de la plage Jean-Doré ou faire le tour du Jardins des Floralies permet de profiter de la nature dans le calme. En plus, grâce à la végétation, on est à l’abri du vent! Il s’agit d’un des lieux où on peut amener son propre kayak ou planche à pagaie avec sa veste de flottaison, mais il est également possible d’en louer.

Prix: 46$ pour un passeport saisonnier, à partir de 23$ pour une location.

Bon à savoir: pour des cours ou des visites guidées, il faut réserver.

Parc national des Îles-de-Boucherville

Différents parcours sont offerts, qu’on soit débutant.e ou intermédiaire, en kayak ou en paddle board. Les sentiers nautiques sont balisés, ce qui en fait un bel endroit pour une balade sur le fleuve Saint-Laurent. De plus, comme il s’agit d’un parc national, c’est un territoire protégé à la nature luxuriante. On peut amener notre propre équipement ou en louer sur place, que ce soit pour un bloc de quatre heures ou pour toute une journée.

Prix: à partir de 33,50$, plus l’accès au parc.

Bon à savoir: il faut réserver son équipement au moins 24 heures à l’avance.

Canal de Lachine

Que ce soit avec sa propre embarcation ou avec une de celles disponibles à la location sur place, on peut se balader sur le canal de la mi-mai à la mi-octobre, ce qui en fait un des sites avec la plus longue saison. Nouveauté cette année: la pratique de la planche à pagaie y est maintenant autorisée! Des sorties guidées ainsi que des cours sont également disponibles.

Prix: à partir de 15$.

Bon à savoir: on peut réserver pour une location, mais ce n’est pas obligatoire.

Site nautique de Sophie-Barat

On peut découvrir la Rivière-des-Prairies en kayak depuis Ahuntsic-Cartierville ou Pierrefonds, selon notre convenance, grâce au Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE). En plus de la location, des activités d’initiation au kayak et des sorties encadrées par un.e naturaliste sont possibles.

Prix: à partir de 16$.

Bon à savoir: kayaks disponibles, mais pas de paddle board.

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

En plus de pouvoir profiter de sports nautiques sur le Lac des Deux Montagnes, on peut profiter de notre virée à Pierrefonds pour passer du temps sur la plage, qui est située sur les berges du plus grand parc de Montréal. Comme les locations de kayak et de planches à pagaie se font à l’heure ou en bloc de trois heures, ça laisse du temps dans la journée pour profiter des sentiers.

Prix: à partir de 15$, selon l’embarcation.

Bon à savoir: une ferme écologique et même une cabane à sucre sont situées dans le parc.

Verdun et Île-des-Sœurs

Les locations à Verdun et à l’Île-des-Sœurs sont gérées par la même entreprise, qui propose aussi de descendre le fleuve Saint-Laurent. Au menu, des descentes guidées de jour ou de soir, la traversée du fleuve en suivant le pont Champlain, un tour de l’Île-des-Sœurs et même des sorties pour regarder les feux d’artifice depuis l’eau.

Prix: à partir de 25$, selon le type de location.

Bon à savoir: on nous encourage à réserver via le site internet.

Parc Pine Beach (Dorval)

Les activités nautiques y sont seulement possibles les fins de semaine, mais c’est l’occasion de se promener sur le lac Saint-Louis et d’admirer les belles rives du coin. En plus, l’activité est particulièrement abordable, même si elle ne dure qu’une petite heure. Les gens qui ont leur propre kayak ont cependant tout le temps

Prix: 5$ pour les résident.e.s de Dorval, 10$ pour les autres.

Bon à savoir: les citoyen.ne.s de Dorval ont priorité. Sinon, c’est premier arrivé, premier servi.

Parc Radisson (Brossard)

Depuis le parc Radisson, on accède à la rivière Saint-Jacques, qui s’étire sur une bonne dizaine de kilomètres. C’est un bon endroit pour des débutant.e.s, mais aussi pour des amoureux.euses de la nature, qui pourront observer des hérons et des rats musqués. En plus, l’accès à l’eau est gratuit, il ne faut donc que payer pour la location ou amener sa propre embarcation.

Prix: à partir de 20$, selon l’embarcation

Bon à savoir: locations disponibles du jeudi au dimanche.

Assurez-vous de lire les règlements avant de réserver un paddle board ou un kayak dans le Grand Montréal. Certains sites imposent des limites d’âge ou exigent que les personnes qui louent des embarcations sachent nager. Il est également toujours demandé de porter une veste de flottaison, dont la location est parfois en sus. Toutes les activités peuvent être annulées, selon les conditions météorologiques.