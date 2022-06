Haut les pagaies sur la rivière des prairies

Dès le 23 juin, l’entreprise d’économie sociale nord-montréalaise La route de Champlain invite les riverains à des aventures d’écotourisme sur la Rivière des Prairies.

La route de Champlain offrira des activités nautiques dès le 23 juin à la plage de l’Est du Bout-de-l’Île et dès le 26 juin au parc Aimé-Léonard de Montréal-Nord. Tant les amateurs de sports nautiques que les promeneurs en quête de brise fraîche pourront y trouver leur compte, puisque l’entreprise offre des excursions en bateau électrique ainsi que la location de kayaks, de kayak de mer et de rabaskas.

Le bateau électrique accueille un groupe de six personnes au maximum et durent une heure, alors que les sorties de kayak sont effectuées en tandem ou solo, pour une durée d’une à trois heures. Pour les vrais loups de mer, il est possible de descendre la rivière des Prairies du parc Aimé-Léonard jusqu’à la plage de l’Est.

Quant à la rabaska, ces très grands canots d’écorce d’origine algonquine, elle peut bien sûr être réservée par un groupe allant jusqu’à douze personnes et dont les membres ne craignent pas de travailler en équipe. De quoi travailler la coordination de groupe et l’esprit d’équipe.

Par ailleurs, les sorties peuvent être guidées au besoin.

Pour profiter des eaux de la rivière, une inscription en ligne est requise au préalable via le site web de La route de Champlain. Les horaires peuvent varier selon l’arrondissement.

Un nouveau site à Pierrefonds

Cette année, les amoureux du fleuve de l’ouest de l’île pourront aussi se rendre à un nouveau site situé dans le Parc nature du Cap-Saint-Jacques dès le 23 juin pour pratiquer leurs sports nautiques préférés. Des kayaks et planches à pagaie pourront être louées sur les lieux.